桃園地院法官蔡政祐偷拍同辦公室的曾姓女法官LINE對話紀錄，一審依妨害秘密罪判5月徒刑，蔡與檢方均上訴，二審今開庭，曾女忍不住淚灑法庭，希望法官能重判。回顧一審判決，蔡曾辯稱，起初是誤會曾女發生婚外情，才拍照向桃園地院院長檢舉，但曾男的辯詞反覆，並不被法官採信。

一審判決書指出，桃園地院刑事庭法官蔡政祐與曾姓女法官使用同個辦公室，曾女坐在蔡男的正前方，在曾女被派至桃院服務前，兩人並不相識，而2020年5月25日中午曾女外出，蔡男卻趁機以手機翻拍曾女電腦上的LINE對話紀錄及私密照，並將照片影印下來，向桃園地院院長檢舉曾女疑似發生婚外情。

曾女於同年6月10日被院長約談後表明並無不倫感情關係，蔡男經院長告知婚外情是誤會一場後仍心有疑慮，竟於6月17日再次趁辦公室無人時，點開曾女電腦的對話紀錄，用手機拍下曾女與他人的對話紀錄與照片，孰料，曾女為了追查是誰翻拍她的電腦，曾於6月初於座位旁裝置微型錄影機，正好把蔡男逮個正著。

蔡男雖承認涉犯妨害秘密，卻一度辯稱，2020年5月25日時曾女的電腦並沒有設螢幕保護程式，他當天是聽見曾女電腦發出LINE訊息聲，抬頭看了一眼卻發現訊息提及「老婆」等語，而傳訊息的男子竟為先前他介紹給曾女認識的A男，但他印象中曾女與A男均有家室，因此看到訊息後很震驚，才拍下照片請院長協助，稱若不是該訊息，他完全沒動機、也不想去看曾女電腦。

桃園地院法官勘驗證據發現，蔡男在偵訊期間多度強調，他是直接翻拍電腦畫面，絕對沒有用滑鼠點開對話，甚至查看以往的對話紀錄，但蔡男卻在審理期間聽到曾女的證述後，一改前詞，改稱他看到LINE通知後，就點進對話。法官認定蔡對於是否移動滑鼠瀏覽對話的說詞前後不一，因此不採信此部分說詞。

再者，法官辦公室採用的屏風是不透明材質，在不離開座位的前提下，並無法坐在位置僅向上、往旁就可看見同事的電腦，難以認定蔡男僅靠「抬頭」就可透視屏風後曾女電腦的內容，實在不合常理。

法官考量，曾女請求法院判處重量刑，而蔡男雖坦承犯行，卻僅承認部分事實，表面上是認罪，卻未全盤說出事發經過，在審理期間編纂卸責之詞，難認有徹底悔悟，另蔡已於庭上向曾女道歉，但未獲諒解等，一審依竊錄他人非公開活動、談話及身體隱私部位等2罪，分別判處4月、3月有期徒刑，應執行5月，得易科罰金15萬元。

案經蔡男、檢方上訴，台灣高等法院23日開庭審理，曾女於庭上落下淚水，訴說成為被害人之後，平靜的生活不復存在，仍然持續遭人監控，感到非常恐懼；並說，希望能殺死那天忘記關電腦的自己，因為這樣一切都不會發生了。

庭訊最末，蔡男則稱，事發過後他積極想和解，但自己的能力不好，無法成功和解，在聽到曾女的陳述後，並還說，「若我受到懲處能夠療癒她的痛苦，我願意承受並向她道歉。」法官於庭末諭知，本案終結辯論，定於10月21日宣判。