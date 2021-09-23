廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部今天（23日）晚間發布〔2021〕第18號通告，從明天中午12時起，「非必要不離廈，離廈人員需持48小時內核酸陰性證明。」

廈門市應對新冠肺炎疫情工作指揮部表示，為全力做好疫情防控工作，堅決阻斷疫情擴散，依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國突發事件應對法》等規定，現將有關事項通告如下：

一、我市中高風險地區、同安區重點防範區域內人員原則上不得離廈，其他地區人員非必要不離廈。

二、對高速公路、國省幹道等離廈通道實行嚴格交通管制。離廈車輛主要限於執行應急任務、執行疫情防控相關工作任務、運送必需的生產生活重要物資以及其他因特殊情況確需離廈車輛。

三、必要離廈人員（含貨運車輛司乘人員，下同）必須符合以下條件：來自低風險地區，已全程接種新冠疫苗，無發熱、咳嗽等新冠肺炎疫情十大症狀，持有健康碼綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

四、必要離廈人員應通過「i廈門」微信公眾號申請離廈登記碼。通過火車、飛機、自駕等方式必要離廈人員，如實填寫相關信息，簽訂必要離廈人員承諾書；符合條件的貨運車輛司乘人員除填寫相關信息，簽訂個人承諾書外，還須提供所屬或關聯的本市企業承諾書；特殊車輛可憑市工信、商務、交通運輸、建設、市政園林、火炬高新區等行業（片區）主管部門發放的車輛通行證通行。

五、必要離廈人員離廈時應出示健康碼綠碼、48小時內核酸檢測陰性證明和離廈登記碼（持有特殊車輛通行證的司乘人員出示健康碼綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明），主動接受體溫檢測，配合做好安全查驗和分類通行工作。

本通告自2021年9月24日12時起實施，全市中高風險地區清零後終止。