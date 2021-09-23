美傑仕OPI盃全國青少年網球錦標賽23日揭曉14歲組女單冠軍，蔡宇甯在決賽力退雙打搭檔黃珉臻，勇奪雙料冠軍；至於18歲男單頭號種子楊凱翔與女單頭號種子林芳安，分別挺進到24日決賽，兩人都將挑戰單打3連霸與雙料冠軍。

14歲組女單前兩種子蔡宇甯與黃珉臻前天攜手拿下雙打冠軍，23日在單打決賽上演「內戰戲碼」，蔡宇甯展現頭號種子氣勢，以6比1、6比3力退搭檔，蔡宇甯賽後自評90分，直言本週的表現漸入佳境，並將勝利歸功給教練與家人，「這禮拜一場比一場好，感謝教練提醒說要多踩進去，積極攻擊。」

蔡宇甯前年在美傑仕OPI盃勇奪12歲女子組雙料冠軍，相隔兩年再度完成此殊榮，對此蔡宇甯表示個人心態有所成長，「以前很多人看我比賽就會緊張，現在反而比較有信心。」

18歲男單賽事部分，頭號種子楊凱翔挑戰三連霸任務，23日在4強賽以6比1、6比2擊敗謝宇瀚，輕鬆收下決賽門票，而他歷經一日3戰考驗，單打賽事收下勝利後，緊接著雙打和搭檔賴禹舜在8強與4強登場，連續過關勇闖決賽，有機會挑戰雙料冠軍。

18歲女單頭號種子林芳安上午在8強賽以6比0搶下首盤後，對手陳虹伃退賽讓林芳安輕鬆晉級，4強再以6比2、6比2力退同校學姊張天馨。林芳安笑說，自己特別不喜歡和隊友對決，而且還是一起在外面租房子的室友，打自己人反而有點壓力。

距離衛冕僅剩最後一關，林芳安直言雖然有壓力，但這次家人都有來到現場，給她精神上的支持與幫助，林芳安24日先在單打決賽迎戰同校隊友陳亭安，隨後雙打4強和學姊鄭筑云攜手出擊，有機會挑戰高難度的「雙料三連霸」。