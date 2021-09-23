本屆全運會東道主新北市今天在女足比賽首次亮相，現役國腳陳燕萍上半場就貢獻2進球2助攻，加上梁凱柔、何忻柔也梅開二度，讓新北以9比0輕取嘉義縣，明與上屆銀牌高雄市爭奪A組第1。

「第一場球整個連結的狀況還不錯，（劉）千芸她們回來，對中場穩定性有幫助。」陳燕萍說：「不過明天的強度比較高，會是一個挑戰，我們中場不會那麼好拿球，後衛的板凳深度也比較欠缺，中前場不能有太多失誤。」

陳燕萍開賽後6分鐘先從右路突進，回敲劉千芸吊射破門，4分鐘後她在禁區邊緣起左腳遠射進球，還跳起中職啦啦隊女神峮峮跳紅的陳子豪應援曲「炸裂舞」，原來是要替最後一次踢全運會的隊長藍美芬送暖，連年僅15歲的「超級新星」李翊汶終場前進球後，也衝刺到新北休息區前「炸裂」一番。

新北市隊長藍美芬對嘉義縣踢完上半場就退場休息，準備隔天對高雄市的硬仗。（李弘斌攝）

「燕萍學姐要我進球就跳，帶動球隊氣氛。」李翊汶笑著說：「希望能達到美芬學姐給我們設定的奪冠目標，讓她留下一個好的回憶！」

新北女足上屆摘銅，明天下午1時將與上屆亞軍高雄市爭奪A組第1，勝方直接占據1席4強，不過4強交叉能否避開尋求4連霸的花蓮縣，則要看下午3時花縣與台中市的結果而定。