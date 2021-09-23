經過數個月的談判後，德國漢堡港口與物流股份公司（HHLA）日前宣佈，大陸國營企業中國遠洋海運集團確定收購漢堡港CTT碼頭35%的股權。這是中國進入歐洲港口營運進行貨物爭奪戰中極為重要的一步，雖然近年來歐盟加強對港口等關鍵基礎設施併購的限制，此項交易顯示中國在全球港口競爭地位愈來愈重要。

《多維新聞》引述德國《法蘭克福彙報》報導稱，漢堡港口物流公司公告指出，中國遠洋海運集團將收購漢堡港CTT碼頭35%的股權，該集團也正在將其物流向漢堡集中，而CTT碼頭將成為中國遠洋運較在歐洲的首選轉運點。

漢堡港是歐洲第2大港口和德國最大港口，也是「一帶一路」倡議在歐洲端最重要的節點之一。中國市場目前貢獻了該港口貨運總量的30%以上。圖為漢堡港ctt貨櫃碼頭停放的中遠海運貨櫃船。（圖／新華社）

中國遠洋海運集團也發佈公告稱，其全資子公司國龍作價6500萬歐元（合台幣21.1億元）及其他相關款項，收購德國漢堡港CTT碼頭35%股權。目標公司主要在德國漢堡港經營Tollerort集裝箱碼頭，並透過HHLA Rosshafen Terminal GmbH，向第3方分租區域及建築物作商業用途= 以營運鄰近Tollerort集裝箱碼頭的Rosshafen碼頭。交割后，預期國龍及HHLA將分別擁有目標公司35%及65%的股權。

報導說，HHLA執行長提茲萊特（Angela Titzrath）說，全球海運目前面臨非常強烈的變化，中國人進入歐洲港口是全球「貨物爭奪戰」中重要一步。

一列由50組貨櫃組成的中歐班列從福建廈門海滄站發車開往德國漢堡，從廈門開出的中歐班列累計己開行超過千列。（圖／中新社）

《法蘭克福彙報》指出，漢堡港是德國最大港口，來往於中國大陸的貨物幾乎佔其集裝箱吞吐量的1/3，同時也是中歐班列第2大終點站。漢堡港CTT碼頭是HHLA的3個碼頭之一，目前正為中國遠洋海運集團兩條遠東航線、一條地中海航線和一條波羅的海支線航線提供服務。

《德國電視一臺》稱，最近幾年，歐盟成員國加強對港口等關鍵基礎設施併購的限制，中國遠洋海運集團的收購，說明中國海運在全球港口競爭中的重要地位。