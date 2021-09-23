宅神朱學恒日前改編廣告曲「綠油精」，邀請民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一同唱「塔綠班」之歌，引發熱議。高虹安控訴被網路霸凌。黃暐瀚則表示，事件發生的第一天，我就想致歉了。朱學恒則在直播上拿一個牌子，酸說向全世界各行各業、各個角落的「綠X」道歉。

針對「塔綠班之歌」事件遭綠色網軍圍攻，高虹安回嗆表示，台灣因疫情死了800多人，也沒看到這些綠色網軍這麼大聲過。黃暐瀚23日則在臉書貼文表示，「綠X」這兩個字，是過去不曾用，未來也不會講的字眼，但因為確實唱了，所以道歉。但此事件被批評攻擊的都是高虹安，有其政治目的。

朱學恒23日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，從以前的歷次事件裡，黃暐瀚什麼不行，道歉速度一級棒，他絕對第一個道歉。

朱學恒則拿著一塊寫著中文、英文、日文、德文的看板表示，今天他要做一個國際型的道歉，他今天要改頭換面，向全世界各行各業、各個角落，比如美國大學教授這一類的「綠X」，要跟他們很誠懇的道歉，向全世界的「綠X」道歉。朱學恒說，因為讓他們覺得不高興，各位「綠X」，今天再也沒辦法看到這麼誠懇的第一個道歉，寫著中文、英文、日文、德文的牌子，是特別向這些分布在各個領域、各個語言圈、文化圈的，用多語言來道歉。