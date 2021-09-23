富邦悍將23日以2比0完封味全龍隊，中止近期6連不勝的窘境，其中林益全單場3安、一人包辦全隊所有得分成為另一致勝英雄，他透露，雖然球隊近期一勝難求，但氣氛並沒有掉下去，很多場比賽離勝利都只差臨門一腳，「很高興那一步我們今天跨過去了！」

富邦自從15日在花蓮與統一獅大戰12局握手言和後，近期就陷入6連不勝的窘境，今天在3局靠著林益全二壘安打先馳得點，8局同樣再靠林益全二壘打追加保險分，中止這波6連不勝的低潮，也將下半季最後一名位置讓給龍隊。

林益全表示，雖然球隊近期一勝難求，但自己就是盡可能地保持愉快心情，團隊也有共識，就是要把不好的狀況止住，「賽前我們熱身時也圍圈互相鼓勵，大家稍微聊一下，鼓勵彼此放寬心、最差就這樣，心情保持愉快就有贏球機會，大家今天都表現得很好。」

從花蓮回來富邦就陷入一勝難求的低潮，林益全也不解，但他希望若是明年還有機會去花蓮，希望能打破這個花蓮魔咒，「每次從花蓮回來好像都會有個魔咒，會遇到個不好的週期，若明年還有機會，希望能把這種不好的感覺調整過來，最近也是很多場比賽都差一點可以贏，但氣氛都還保持的不錯，很開心今天我們那一步終於跨過去了。」