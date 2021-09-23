好市多許多食材以特大份量卻又實惠的價格，吸引到不少死忠粉絲，一名女網友就表示，自己在賣場買了一包蝦仁，打開一看一尾蝦仁比手掌還大，讓她直呼爽度爆表，但有養蝦戶留言揭真相，表示自己會避免吃這種蝦仁。
女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，買了一包帶尾蝦仁，拿出來一看驚訝不已，因為一尾蝦仁竟然比手掌還大，讓她忍不住說「我覺得我不應該分享，但這超大帶尾蝦仁實在爽度90%以上」。
原PO同時附上照片，只見白色的蝦仁體積大的誇張，一隻手都快hold不住，文章吸引1.2萬人點讚、800則留言，不少人附和：「等等下班就去買」、「看起來就很猛」、「超好吃，每次去必買」、「這款很可以」、「這蝦個人超推，新鮮方便，鮮甜，好吃」、「一包719，很划算」、「還以為是天蠶后XD」。
不過有一名專業養蝦戶出來留言，表示依照他養殖多年的經驗，這款蝦仁應該有經過發泡過程，從照片中看起來蝦仁是有包冰的，為了增加重量，讓數字好看。不少人看到也擔心詢問「這樣好還壞？」、「吃了會有問題嗎」，他表示「自己是不會吃，但只要符合法規，食用上基本是沒問題」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。