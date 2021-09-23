號稱有百億元身價的新力旺控股集團總裁莊周文，被控涉洗錢及經營「GPK線上博奕平台」案，台中地院今天開庭審理，莊周文否認經營博弈網站，指該平台是遊戲及教學平台，中部犯罪打擊中心偵辦該案刑警則作證表示，集團規模龐大，平台不只是系統開發，還涉及賭博抽成，法官勘驗扣案證物後，將再擇期開庭審理。

台中檢警在2020年偵辦博弈機房洗錢案，追查出莊周文疑為組織幕後金主，集團機房經手賭金高達千億。莊自2014年起架設經營「GPK線上博弈平台」，旗下設立硬體安裝維護、網路工程MI部門、系統客服部等共12家公司，犯罪所得高達594億元。檢警去年8月間展開搜查，查扣房產、名車及現金等資產總額高達25億7千多萬元，將莊依違反洗錢防制法等罪起訴。

台中地院今天開庭時，莊否認涉賭，他強調，GPK是跨國遊戲平台，是出租遊戲平台，而不是經營。委任律師也指出，平台可登錄會員，但不是賭博；GPK是業者設計頁面，是教學平台用途，也未在台灣經營。

但參與偵辦該案的刑事局中部打擊犯罪中心員警出庭作證指出，該集團非常龐大，不僅是系統開發，也涉博弈及抽成。