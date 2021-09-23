郭彥均對於得獎抱持平常心。（陳俊吉攝）

郭彥均（右）和鍾欣凌合作主持東森幼幼台《超級總動員》多年，默契十足。（摘自臉書）

郭彥均期望和莎莎主持的《WTO姐妹會》下次能入圍金鐘獎。（摘自臉書）

郭彥均連續2年以東森幼幼台《超級總動員》入圍金鐘兒少節目主持人獎，以前公布入圍時，他都心想「不可能會有我」，坦言心裡還是會酸酸的，感覺沒被電視圈的人肯定，直到這兩年獲提名，才感受到「好像默默耕耘，慢慢有被評審看到」。對於得獎他平常心看待，「每個都是勁敵啊，我覺得入圍5組，至少我已經第5名了。」也透露有跟對手納豆說「加油」。

出道15年的郭彥均，談到主持兒少節目的契機，表示曾是小學老師，進演藝圈之後，繞了一大圈現在又跟小朋友一起工作，直呼：「這命運的安排實在是太巧妙了！」所以當時電視台邀他主持時，沒談價錢就一口答應接下《超級總動員》主持棒。

跟金鐘視后鍾欣凌搭擋主持，郭彥均認為鍾欣凌就是「好相處」，有事都可以跟她直說，合作8年未有意見不合，兩人只要給對方一個眼神，就知道彼此在想什麼，默契十足，「我們錄影其實蠻累的，因為一天錄滿多場，也有很多不可控的狀況，但欣凌總帶給我正能量，讓我們在化妝間都很歡樂。」

令他印象最深的是，節目有個單元「超級大明星」，他跟鍾欣凌要演「畫蛇添足」，本來要叫鍾欣凌趴下來扮蛇，但她自嘲「不行啦我演蛇會像另一種動物」，郭彥均回想起這段開懷大笑說：「我真的很喜歡錄這節目，感覺像跟好朋友在玩一樣。」

6歲的女兒圓圓也是他節目的忠實粉絲，1、2歲時第一次看見爸爸在螢幕上，會疑惑看著身旁的他，但現在早已習慣他出現在電視上，但郭彥均說女兒常會虧他跟電視差很多，因為他平常在家邋遢得像街友，只要他稍為打扮，女兒又會誇他變「總動員」了。

郭彥均的另一個節目《WTO姐妹會》未獲提名，他感到可惜，因為在台灣錄節目很辛苦，1個女生當5個用，因為有幾個班底在國外，幕後工作人員常半夜寄腳本，好像過著各個時差的生活，他希望有朝一日《WTO》能入圍，大夥能像嘉年華會一樣走紅毯。

他今年加入《全明星運動會2》的紅隊，該節目入圍了「益智及實境節目獎」和「節目創新獎」，他說在這節目的賽制下，會逼的藝人變得非常有榮譽感，他透露錄完影當天抱著製作人哭說：「你們這個節目太屌了，一定要一直做下去，讓更多人知道運動對人生有多好。」只是他唯一的遺憾是：「我已經老了，《全明星》才來。」

關於未來演藝事業的目標，他稱10年前有記者問過他，他當時答沒什麼目標，就把每個工作做到好，因為設定很多目標可能會失落，「但我很期待每個工作的挑戰，然後享受挑戰後的成就感，我比較沒有遠大的目標。就像我跟我老婆在一起，也沒做什麼很浪漫的事，都是享受生活瑣事，比較實際。」