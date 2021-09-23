台南市七股區176線市道大埕段23日晚間發生連環車禍，22歲黃男騎機車經過該處一家公司門口時，與一輛駛出轎車相撞，黃男右大腿受傷，等待救護車將他送醫時，又有一輛機車從後方撞上停在路上的轎車，還好黃男已先被移至人行道旁，免受二次傷害，轎車女駕駛及另一輛機車騎士幸好也只是輕傷。

台南市消防局晚間6點35分獲報，七股區發生轎車與機車相撞車禍，61歲蕭姓婦人從馬路旁公司大門駛出時，與騎車經過的黃男相撞，黃男右大腿骨折血流不止；轎車駕駛座車門被撞凹、車窗破裂，蕭婦左腳有撕裂傷，受到不小驚嚇。

黃男受傷後覺得在大馬路上等待救護車太危險，請路人把他搬到人行道旁，沒想到5分鐘後，另一名59歲賴姓機車騎士疑因天色昏暗沒發現前方車禍狀況，直接又撞上轎車後方，手腳也挫傷。

台南市消防局先後調派七股、佳里、將軍、土城分隊救護車趕往救援，陸續將3名傷者送佳里奇美醫院救治，確切車禍原因正由佳里警分局調查釐清。