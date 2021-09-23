50歲南韓知名主持人金九拉有毒舌主持人的名號，和前妻育有一子，去年再婚小12歲圈外妻子，最近傳出其老婆在中秋節前夕生下孩子，但金九拉並未公開喜訊，連身邊人也沒告知，背後其實藏著催淚原因。

據韓媒《THE FACT》報導，金九拉的妻子最近生了寶寶，但由於寶寶出生時間比預產期還早，目前雖然還待在保溫箱，但狀況健康，金九拉所屬經紀公司後來也證實消息，也有相關人士透露金九拉現在感到很幸福，現在是全心全意照顧老婆孩子，所以沒向周圍的人報喜。

金東賢以藝名MC Gree闖蕩樂壇。（圖／翻攝自IG）

另外，韓媒《mydaily》也指出，其實他們早得知金九拉二度當爸，但當時與對方聯繫時，金九拉表示，因為孩子早產要待在培養箱，想等狀況穩定再曝光喜訊，並向記者說「希望你們體諒」。

金九拉在2014年爆出替前妻扛下千萬債務，不但因此收到法院寄的財產扣押通知，還讓他壓力太大確診恐慌症，最後於隔年和前妻結束18年婚姻，而兩人育有一子金東賢，夫妻離異後，兒子跟著爸爸，現在金東賢已23歲，也以藝名MC Gree闖蕩樂壇。