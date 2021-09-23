尋求4連霸的花蓮縣女足隊今天在本屆全運會首次亮相，儘管開賽後遭遇台北市頑強防守，仍靠右翼陳雅惠在上半場終了前巧妙吊射破門，先馳得點，賴麗琴、譚汶琳也追加進球，以3比1開出紅盤，邁出4連霸的第一步。

「其實今天我踢得不好，因為一直都進不了。」陳雅惠解釋進球後完全沒有欣喜表情的原因，因為不滿意自己的表現，但強調那記吊射進球自己真的有認真踢，「我告訴自己一定要把握住，其實我很少這樣進球。」

陳雅惠（中）在第45分鐘吊射破門，替花蓮縣首開紀錄。（李弘斌攝）

擁有多名資深退役國腳的台北市，此役對花蓮祭出嚴密的半場防守，首戰才創下全運女足最年長進球紀錄的楊雅晴回到掃把腳位置，憑藉經驗屢屢補位解圍。花蓮直到第45分鐘由陳雅惠在右側禁區以右腳內側吊射，球剛好越過北市門將朱芳儀頭頂入網，才打破僵局。

花蓮破門後乘勝追擊，上半場補時第6分鐘趁朱芳儀與花蓮球員倒地碰撞，以及北市林儀婷解圍失誤，由賴麗琴射進第2球。北市球員向裁判反映守門員遭碰撞，但維持原判。

換邊再戰不到兩分鐘，北市靠隊長蔡欣芸射進世界波，追成1比2，不過花蓮隨即由譚汶琳還以顏色，重新拉開兩球領先差距，也成為最終比數。花蓮明與台中市爭奪B組第1，落入敗部的北市則要在上午11時遭遇上屆殿軍台東縣。