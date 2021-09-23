樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girlrs」人氣成員Yuri（陳怡叡）因為清純臉蛋和火辣身材，有「地表最正啦啦隊女孩」的美名，從小就有唱跳歌手夢，不顧家人反對北漂追夢，一度差點以女團身份出道；最近Yuri和另一名啦啦隊成員菲菲在球場邊表演雙人舞，熱褲往上滑到露出屁股蛋，養眼畫面被瘋傳。

Yuri昨（22）日在IG和YouTube分享球場女孩日的活動照片和影片，她和菲菲搭檔表演雙人舞「菲叡情海」，兩人長髮披肩身穿紅色襯衫和黑色短褲，在場邊隨著音樂扭腰擺臀，做出各種大尺度動作，像是揉胸、跨坐椅子、WAVE或地上翻滾等，畫面十分養眼。

Yuri在場邊大尺度熱舞，屁股蛋都跑出來了。(圖/ 摘自陳怡叡Yuri IG)

兩人在表演後段，甚至把襯衫脫掉，只剩下黑色細肩低胸馬甲，有料的上圍、纖細蠻腰和白皙美腿處處都是亮點；Yuri還害羞地表是，「請忽略褲子往上爬的部分」，沒想到反而讓粉絲更注意，一看快要噴鼻血，因為褲子往上滑後，Yuri的屁股蛋掉出來，臀部的微笑線直接出來見人。

火辣熱舞的畫面吸引網友瘋狂留言讚嘆，「辣翻」、「喔買尬」、「辣到噴火」、「安可安可」、「看完這段表演，我開始懷疑這個才是主秀，棒球比賽是附加的」、「叔叔不行了」、「犯規死」。

Yuri從加入中職球隊啦啦隊的行列後，人氣一直居高不下，光是在去年的一場賽前活動中，她的個人人形立牌就被球迷以16萬元標下，是義賣商品中金額最高的；除了啦啦隊員的身份，Yuri也有參與多部電影演出，像是《刻在你心底的名字》和《哈囉少女》。