上下班去超商買杯咖啡，已經成為許多民眾的日常習慣，而過往去全家買咖啡時，不少內行人都會提出「3顆豆」的要求，讓咖啡更香濃，但如今3顆豆走入歷史，不再接受「客製」，對此全家也回應，表示往後的咖啡濃度設定一律都是3顆豆，讓不少人驚呼「難怪今天咖啡變香了」。

有PTT鄉民在超商版表示，自己早上去全家買咖啡，照慣例準備要求3顆豆，卻發現店家掛出公告，取消豆量選擇，詢問後店員表示公司派人調整咖啡機，以後濃度都是固定3顆豆，不需要另外說。

許多網友紛紛留言：「難怪今天感覺咖啡比較香」、「之後就不用再說要三顆豆了，很不錯」、「不必一直盯著店員看有沒有做錯了」、「今天喝覺得很好喝 奶味好濃好讚」、「之前常常忘記說，現在都不用特別提醒了，大推」，也有人苦笑表示「難怪我今天喝覺得好苦...」。

對此全家回應，許多咖啡愛好者都偏好3顆豆的濃度，因此即日起咖啡機設定都調整為3顆豆濃度，不像過往預設是2顆，預定11月全部門市調整完畢。