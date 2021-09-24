國營的南非航空（South African Airways）因財務問題與疫情嚴峻停飛一年多後，今天復航，首飛約翰尼斯堡至開普敦的國內航班，27日起將恢復鄰近國家航線。

南非航空在獲得超過5億美元（約新台幣138億7500萬元）國家紓困與債務重整後，大幅裁撤75%、約數千名員工，同時淘汰老舊飛機，才從破產困境中走出，未來是否擴大營運要看顧客需求而定。

南非新聞網站「目擊者新聞」（EYEWITNESS NEWS）今天引述首席飛行員馬馬謝拉（Mpho Mamashela）表示，南非航空從過去的64架飛機裁汰至目前的14架飛機。

他說：「其中一些飛機很老舊耗油量高，需要更換，未來需要更省油的飛機。」

創建於1934年的南非航空曾是非洲第二大航空公司，僅次於衣索比亞航空（Ethiopian Airlines），在政府再三救援下僥倖生存了數十年，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前就已面臨倒閉危機。

今年6月南非政府同意將51%的股權出售給一群投資者，得以注資2億美元。

南非航空旗下子公司、廉價航空芒果航空（Mango Airlines）至今沒有復航跡象。