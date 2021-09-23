諾貝爾物理學獎得主楊振寧，當年再娶小54歲的翁帆，一度引起社會熱議，其中也不外乎有網友唱衰聲浪。不過楊振寧與翁帆就以行動來證明一切，昨日是楊振寧100歲生日，陸網流出多張楊振寧在清華大學慶生的現場照，只見他與翁帆十指緊扣在眾人祝福下切蛋糕，夫婦倆相伴17年的好感情令人看了感動，直呼楊振寧一生完美了。

為了慶祝楊振寧百歲生日，大陸清華大學等高校聯合舉辦了一場「楊振寧先生學術思想研討會」，伴隨著現場悠揚婉轉的歌聲，楊振寧也在妻子翁帆的攙扶下緩緩現身。

楊振寧在妻子翁帆的攙扶下，緩緩現身壽宴。(取自網易娛樂)

隨著楊振寧生日現場照一一在網路上流出，也引發了網友熱議，其中小他54歲的妻子翁帆更被發現特地在老公生日當天精心打扮，一改平日素色穿搭，罕見穿上一身紅色洋裝現身，把她皮膚襯托得更加雪白。

楊振寧與翁帆牽手走過17年，感情恩愛如初，大陸知名財經觀察家侯寧更在微博PO出一張楊振寧百歲生日的現場照，照片中楊振寧在眾人祝福下，緊緊牽著愛妻翁帆的手一同切蛋糕，此景令侯寧看了感動，不禁寫下：「楊老這一生堪稱完美了！祝福！」更反諷那些稱翁帆嫁楊振寧是「深度套牢」的網友們稱，「有人說深度套牢的就酸了，有本事你也被套牢一次？」