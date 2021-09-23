蔡政府近日遞件申請加入CPTPP，前民進黨立委郭正亮在節目問國民黨主席候選人朱立倫，「加入CPTPP，國民黨對日本福島核食的立場」，朱立倫則表態，「人民的健康比一切都重要，如果福島核食不能用科學證明它是安全的，我們絕對不可能因為要加入CPTPP而改變我們的立場」。

朱立倫今(23日)受邀上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，同台的還有前立委郭正亮、資深媒體人黃暐瀚、謝寒冰。

郭正亮在節目現場對朱立倫進行提問「我國政府近日提出申請加入CPTPP，將可能和各國協商相關議題，而日本方面可能會就福島核食一事提出要求，而CPTPP又對台灣相當重要，那國民黨是否可能改變對日本福島核食的立場？」。

對於郭正亮一針見血提問，朱立倫現場回答：「人民的健康比一切都重要，人民健康絕對不能打折扣，也不能犧牲人民健康，為了其他產業的出口，如果今天福島核食不能用科學證明它是安全的，而且其他國家一樣禁止進口的時候，我們絕對不可能因為要加入CPTPP而改變我們的立場」。

郭正亮追問「就我了解，中國大陸方面很可能會對福島核食讓步？」，朱立倫強調，「我不做預設性假設，但這是需要科學證明的事，在沒有科學證明以前，一切假設都是假的，因為既然是核食，我們就絕對不可能進口，來傷害民眾」。