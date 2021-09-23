正在上海江南長興造船廠建造的003型大陸國產航母加緊趕工，近日又出現最新進度。根據大陸網民刊發造船廠的航拍圖片顯示，003航母正在安裝前甲板的第2部電磁彈射器。甲板中段的兩個開口仍然存在，顯示003航母動力系統的安裝尚未完成。

據《多維新聞》報導，臨近中國國慶，署名「談笑看世間」的網民公佈了數張日期為2021年9月23日的航拍照片，其中顯示為正在建造中的003型大型航母。相較此前8月30日披露的照片，此次003型航母最大的變化在於前甲板的第2部電磁彈射器出現工棚，表明其在彈射槽中安裝用於電磁彈射器裝置。在上次公布照片中出現位於航母甲板中部的兩個開口仍然存在，顯示航母動力系統的安裝尚未完成。

003航母甲板中段的兩個開口仍然存在，顯示其動力系統的安裝尚未完成。（圖／網路)

報導說，美國國會8月初發佈的報告曾提及大陸國產003型航母，報告指出媒體估計航母的排水量可能在8萬噸到8.5萬噸之間，但商業衛星影象表明，這艘航母可能更接近美軍航母的排水量——10萬噸。

此前有衛星照顯示，003型航母其水線部分的長度大概在300米左右，要比美國福特級航母的317米短些，但比其他任何現役航母都要長。目前大陸已服役遼寧艦和山東艦的水線長度約為270米。

相較於8月底拍攝的003航母施工進度，可發現差異在甲板上彈射器位置加了施工棚。圖為8月26日航拍圖。（圖／網路)

報導指出，為003型航母配套的多種裝置已經開始測試或建造，如殲-15彈射型艦載機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20海軍型運輸機等。此外，可能在FC-31基礎上研製新一代隱形艦載機。

其中空警-600類似美軍E-2D艦載固定翼預警機，可以大幅增加航母探測及作戰範圍。003型航母搭配空警-600的令中共海軍成為僅次於美法海軍使用這一裝備的國家。