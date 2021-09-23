大陸房產巨頭恒大近期深陷債務危機，全球高度關注北京政府是否會出手救援，市場擔憂可能將重演2008年金融海嘯，有網友好奇當年雷曼兄弟事件有多嚴重，貼文一出後即引起熱烈迴響，許多網友分享自己當年感受到的低迷景氣，「美國花旗銀行跌到1美元，差點倒」、「台積電無薪假」。

恒大違約風暴引發全球高度關注，周一引爆全球股市動盪，恒大22日宣布將會如期支付即將到期的3590萬美元的債券利息，股價聞訊一度大漲3成；但並未說明是否能支付本周一筆8350萬美元的債券利息，而9月29日也還有一筆4750萬美元利息需償還，市場關注其若未能在30天寬限期內償還，兩筆債務都將違約。

恒大危機也讓市場回憶起2008年金融海嘯的慘況，當年國際金融機構雷曼兄弟破產被認為是金融危機失控的指標，負債高達6130億美元，遠高於如今恒大集團的債務；當時金融崩潰是從次貸危機衍伸出抵押貸款違約、法拍屋急增所引起，進而引發一連串殃及全球金融體系的流動系危機。

1名網友在PTT股板發文，近期恒大危機頻傳，許多專家預測可能重演雷曼兄弟事件，讓他不禁好奇當年究竟有多慘？

貼文曝光後，隨即引起熱烈回響，網友紛紛回憶起當年的慘況，「花旗銀行可能會倒，恐怖吧」、「花旗銀行(美國)差點倒掉，股價跌破1元」、「公司的外銷訂單瞬間被全部抽單，差點收掉，很多屋主急著賣房變現」、「尾牙抽腳踏車，一堆無薪假」。

而台股也跌到慘不忍睹，「兆豐金跌到剩9元」、「股市3000多點你覺得呢」、「限制跌幅3.5%，每天幾乎每支全部都亮綠燈」、「每天跌400點，每天跌400點，每天跌400點，交易額剩300多億，台積無薪假」、「台積電38元」。

此外，不僅是對許多大學畢業的新鮮人，就連上班族也人人自危，擔憂一不小心就被開除沒工作，「南部1萬8算畢業人起薪」、「剛畢業投了快150份履歷才找到工作，然後還是22K」、「就一大票人沒工作，有工作的也在放無薪假」、「當年台灣竹科，南科面板廠，大裁員，一堆人失業」、「放無薪假的員工一堆」、「 科技業一堆人猛放無薪假，金融界人人自危飯碗不保，大學、研究所畢業生蠻多人找不到工作」。