大陸宣布暫停台灣釋迦、蓮霧進口，衝擊台灣農民生計。農委會新聞稿內容竟和3月被禁鳳梨時相當雷同，農委會主委陳吉仲甚至呼籲民眾，可以拿五倍券購買釋迦、蓮霧，支持農民。民眾黨立委邱臣遠怒轟，民進黨政府不好好檢討改進，卻只懂花錢解決，這個政府實在有夠敗家。

邱臣遠23日在臉書貼文表示，早在3月鳳梨被禁，學者專家就示警，大陸要留意外銷總量都超過90%的蓮霧和釋迦。經過整整半年的時間，當事情真的發生了，身為主管機關的農委會主委陳吉仲竟喊「不能接受」，要知道損失慘重的農民和整個產銷鏈損失慘重的上下游更不能接受。

邱臣遠接著表示，這次農委會的新聞稿內容和3月被禁鳳梨時相當雷同：先譴責對岸不遵守國際貿易規範，要向WTO申訴；宣布投入10億預算救市；呼籲全民愛國挺農民。唯一不同的是希望民眾能將五倍券、農遊券拿來挺果農、買水果。

邱臣遠認為，民進黨政府用「抗中保台」做為掩護施政無能的各種藉口，然而台灣對大陸出口出口的依存度卻有增無減。去年台灣對大陸出口的貿易依存度，是史上新高的43.8%。也就是說，總統蔡英文第二任執政的第一年，卻是台灣有史以來貿易最依賴大陸的時候。

邱臣遠指出，隨著兩岸關係向下探底，受創的是農民以及整個產業鏈。大陸大買時誇口成長，大陸不買則稱中共打壓，得利的永遠是收割政治效益的蔡政府。明明是政策失當，卻次次讓國庫大傷。釋迦10億，鳳梨10億，萊豬100億，民進黨政府不好好檢討改進，卻只懂花錢解決，這個政府實在有夠敗家。