捷運南屯站土地開發建築設計示意圖。(台中市政府提供)

台中捷運綠線沿線炙手可熱，集順生活科技公司看好台中軌道商機，今年拿下南屯站土 地開發案投資權；冠德建設也順利爭取成功，獲得四維國小站土地開發案投資權，兩案 最優申請人23日與市府完成簽約，預估投資金額合計逾40億元，前景可期。

交通局長葉昭甫說，隨著台中捷運綠線通車營運，捷運藍線、捷運綠線延伸線、機場 捷運(橘線)、大平霧捷運(紫線)等路網也緊鑼密鼓規劃中，未來軌道運輸將更活絡台中 人流和物流，「人往四處走，貨向八方流」，促成更多跨境和跨區域的投資和商業活 動，帶動整體經濟成長。

葉昭甫指出，軌道經濟引領台中未來經濟發展已成為新趨勢，台中將逐步朝向大 眾運輸導向型發展(TOD，Transit-oriented-development)的都市發展模式邁進，近幾 年捷運綠線沿線成為房市熱區，捷運土地開發案在市場上更是炙手可熱，即可見一斑。

交通局表示，台中捷運綠線南屯站及四維國小站土地開發案於去年底公告招商，等標期 滿後分別於今年6月25日及7月2日完成申請人評選，由集順生活科技股份有限公司獲選 南屯站最優申請人，冠德建設股份有限公司獲選四維國小站最優申請人，兩案最優申請 人23日與市府完成簽約，預估投資金額合計逾40億元。

集順生活科技公司看好台中軌道商機，繼去年砸下逾30億元投資文心崇德站及文心櫻花 站土地開發案後，今年再接再厲拿下南屯站投資權，預計投資金額23.5億元，規劃興建 地下五層、地上二十七層的地標型建築物，總樓地板面積約11070坪，共299戶住宅及3 戶店鋪，總銷售金額初估約44億元。

冠德建設於103年即投資興建台中捷運土地開發首案「文華高中站」，該站共構大樓已 完工並完成權益分配，今年再度爭取四維國小站投資權並順利勝出，預計興建地下五層、地上二十二層，總樓地板面積約7719坪，共189戶辦公室及2戶店鋪，預計投資金 額約17.1億元，總銷售金額約25.3億元。

葉昭甫強調，隨著南屯站及四維國小站土地開發案後，位於7期台灣大道、文心路兩條 主要幹道交叉口，台中捷運藍、綠線唯一轉乘車站，基地面積逾2000坪的市政府站 (G9-1)土地開發案，在各方期待下將重磅登場，容積率、建蔽率分別為650％及70％，地段條件具有絕對優勢。