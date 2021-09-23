台灣加入CPTPP遞件速度 林濁水：令人提心吊膽

中國大陸於9月16日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協（CPTPP）。台灣則於22日向CPTPP文件存放國紐西蘭遞件，要求申請加入。前民進黨立委林濁水表示，台灣加入CPTPP一拖再拖，如今才急急忙忙地遞交申請，令人提心吊膽。

對台灣提出申請加入CPTPP，總統蔡英文23日表示，這是台灣對外經貿戰略的重要目標。遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步。

林濁水23日在臉書貼文表示，台灣加入CPTPP一拖再拖，中國大陸申請加入後，才急急地也遞交申請，令人提心吊膽。請執政黨千萬要拿出該有的決斷能力，也請在野黨千萬不要邊罵談判不力；邊拚命杯葛，大動作搞公投。

網友回應表示，「確實是缺乏果斷力。」、「蔡完全是國貿談判外行，大家想不想聽聽她對台灣加入CPTPP的意見？蔡根本不敢舉辦針對台灣加入CPTPP的專題記者會，因為她是該議題的特大外行！」、「算了吧，鬥在野黨是唯一專長。期待更多、失望更大。」