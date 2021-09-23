國民黨主席選舉將在25日投票，4位候選人張亞中、朱立倫、江啟臣、卓伯源在最後倒數衝刺階段，也各自上網路直播、政論節目暢談治黨等理念。不過，有媒體人解讀，無論選舉結果如何，現任黨主席江啟臣很可能會是「唯一贏家」。

國民黨主席選舉在最後兩週出現劇烈變化，孫文學校總校長張亞中異軍突起，民調從「陪榜」大幅躍升直逼「領先」群。有黨內人士分析，尚未做最後決定的黨員，將決定國民黨的新主席。

媒體人 韋安 臉書。(圖/翻攝自 韋安臉書)

值得注意的是，對於黨主席選舉，媒體人韋安23日深夜在臉書撰文稱，「江啟臣可能成唯一贏家？」他坦言。國民黨主席選舉以來，江啟臣選情一直沒被看好過，不過他卻意外成為，這場選舉中唯一的贏家。並舉3點分析。

第一，其他兩位，一位被貼上美國線民的標籤，一位猛批對方是紅統。兩個人的人格設定，都遭毀滅性崩塌。只有江維持一定風度，也沒有軟肋被攻擊，在形象上把其他人比下去。

第二，選戰中，江藉著機會，大力宣傳和展現，過去一年多來作為和「功績」。讓外界了解他其實有做事，能做事，而非完全「不行」。

第三，無論選舉結局如何，江算是成功養望，為未來充當藍營中生代一哥打下基礎。