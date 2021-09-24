美國海軍「羅斯福號」航空母艦（CVN 71）去年3月爆發新冠肺炎（COVID-19）群聚感染，當時艦長的求援信被洩露至媒體，最後導致該艦長和時任海軍部長先後丟官。智庫專家指出，主要原因是美國海軍指揮體系出現混亂，以及缺乏因應傳染病的培訓所致。

「羅斯福號」去年3月爆發新冠肺炎疫情，時任艦長克勞齊（Brett Crozier）上校被爆出對上級寄出求援信，懇求讓艦上官兵上岸隔離：「我們沒有在打仗，水手們不需要就此死去。」由於該電子郵件未透過保密管道，導致被媒體取得並公開，讓克勞齊遭解除指揮權；時任代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）則因公開批評和嘲笑克勞齊，引發公眾怒火，稍後也被迫辭職。艦上4800人最後有接近1/4感染、1人死亡，耗費約2個月時間才重返作戰部署。

智庫蘭德公司（RAND）資深政策研究員馬丁（Bradley Martin）指出，當時情勢陷入混亂的主因，是美國海軍指揮體系出現問題；醫療指揮體系聚焦在降低病患的風險，作戰指揮體系卻專注於確保當地任務不受影響，導致「羅斯福號」無法獲得上級的明確指導。且根據官方監察報告，絕大多數海軍指揮官都未依規定每2年接受1次傳染病因應培訓。

在這種情況下，「羅斯福號」的軍官們只好透過所有管道請求援助，其中以克勞齊的求助郵件最廣為人知，艦上醫官也向包括海軍醫務總監（Surgeon General）在內超過160個人或單位寄出求救信。

馬丁建議美國海軍確實對醫官進行相關培訓、改善船隻通風，並修改醫療和作戰指揮體系之間的溝通方式。他還強調，傳染病威脅不會消失，目前海軍嚴格執行的隔離政策雖然有效，但無法維持官兵士氣，不應長期延續。