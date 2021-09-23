蘋果日前正式釋出iOS 15作業系統，有果粉近日發現Siri反應變得遲鈍，更新系統後甚至無法正確執行指令的情況，讓他上網詢問「有人也是這樣嗎？」結果真有網友也遇到相同狀況，也有人提供解決方式成功讓Siri校正回歸。

原PO在PTT ios板以「Siri好像生病了..？」為題發文，表示這幾天發現Siri反應變很慢，更新IOS 15後也沒改善，自己在切換音樂時，發現Siri的回答從以往的「處理中」變成「還在處理」，接著就會說「發生錯誤」，讓他好奇是不是有其他人也遇到相同問題。

文章曝光後，有不少果粉也有同感，紛紛留言指出「這幾天我家homepod’s siri也這樣」、「我的也是QQ」、「我的也是，最近考慮帶他去做快篩，重新開機有時會短暫正常，久一點就開始處理中」、「沒辦法叫他切換降噪通透模式」、「叫siri開個鬧鐘在那邊馬上好，我都已經自己開好了」、「剛升級好像會變智障…」。

Siri出錯原因未解，但有網友先找到解決方法，「我家homepodmini 14.4上週也這樣！重新配對好一兩天又發作，後來把Siri設定開開關關然後語言跟聲音選一次別的，再選回來就正常了」。