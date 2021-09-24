還痴痴的站在飲水機前等著咖啡萃取滴漏嗎？現在有更簡單優雅的做法，再也不是你等咖啡而是咖啡等著你享用。西雅圖極品咖啡於今年推出新品《咖柏斯濃萃浸泡式咖啡》，簡單三步驟帶給咖啡愛好者全新的沖泡體驗，並於全台7-ELEVEN門市舉辦『全系列盒裝商品買一送一』活動。即日起至10/19(二)於7-ELEVEN任選西雅圖全系列盒裝系列商品，即享買一送一優惠。喜愛嘗鮮的你/妳千萬別錯過了!

西雅圖極品咖啡歷經24年的咖啡經驗，吸取傳統型濾掛咖啡的優缺點，改良過往需要分段注水且慢慢滴漏的濾掛咖啡不便之處，進而推出全新『西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡』為濾掛咖啡的愛好者提供全新的沖泡體驗！不用專業技巧也可以享受專業好咖啡，來一杯香醇濃郁的極致咖啡一點也不麻煩。

西雅圖全新濾掛咖啡體驗再升級

傳統濾掛咖啡因萃取方式導致外圍部分咖啡粉較難萃取到，而有浪費的問題，新世代咖柏斯濃萃浸泡式咖啡採用獨家專利設計的濾袋材質，使注水有更佳的通透性，只需要往杯中一次注水完全蓋過咖啡粉，再配合攪拌靜待180秒，使每一克咖啡粉達到完全浸泡、完整萃取。同樣克數的咖啡比傳統型有更加的萃取率，也讓整體口感表現更加濃郁厚實，將咖啡豆應有的酸、甘、醇與苦的表現完全釋放，每一口都能感受出咖啡中的豐富層次，更佳經濟實惠不會再浪費每一克咖啡粉。

保留咖啡原味，口感更加濃郁厚實

想體驗全新世代浸泡式咖啡嗎？現在就到7-ELEVEN實體門市搶先體驗！即日起至10/19(二)還有西雅圖全系列盒裝商品買一送一活動，還在等什麼！快到最近的7-ELEVEN通通帶回家！

※以價低者折扣。※本活動不得與其他優惠合併使用。※本活動不含預購/7-11線上購物中心/多包裝/區域商品，商品數量以該門市實際販售數量為準。※此活動僅限盒裝規格，單包恕無折扣。※加價商品隨機不挑款款式以現場為主。