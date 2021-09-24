每個人口渴了都想喝水，這是身體的求生反應。但正確喝水絕不是渴了才喝或是一口氣牛飲狂灌。堪稱喝水達人的品水師陳君潔說，成人、嬰兒、學童、老人、孕婦對喝水量的需求大不相同，喝對了才能獲得真正需要的養分。除此之外，充足水分能預防血液濃稠，血流順暢是身體健康的基礎根源。一天的水分量該怎麼喝，陳君潔有專業推薦的方式。

陳君潔說，喝水是需要學習的生活方式和技巧，因此有「品水師」這種專門職業，依照個人需求，從健康或美味的角度提供消費者飲水建議。陳君潔回憶，從前她非常不愛喝水，身體已經處在慢性缺水狀態卻不自知，直到因為關心水資源議題開始認真認識水，才知道水對身體的重要，關鍵是不但要喝足量，還必須要喝對時間！

●一日喝水建議 順時針分開喝

陳君潔提供根據日常生活身體需求而設計、人人都做得到的「輕鬆一日喝水建議」：

.早上起床，250ml喚醒早晨

陳君潔強調，早上第一杯水不但補充流失的水分，還能喚醒消化與代謝系統，促進腸蠕動刺激排便。建議早晨飲用常溫水或是溫水，避免因溫差造成身體不適。

.早上工作10：30，250ml提升專注力與工作效率

充足的水分能讓大腦靈活運作，提升專注力與工作效率！所以如果早上要長時間開會，記得要隨手帶一杯水。

.中餐後13:30，250ml幫助消化

中餐後身體開始消化食物，各部位的消化液包含胃酸、膽汁、腸液也會大量分泌。陳君潔指出，為了使消化作用良好，中餐後可以補充一杯水，使身體各部位分配水分、受到滋潤。

不建議在用餐時飲用大量的水分，因為水分在空腹的時候進入胃部，會稀釋胃酸，造成消化食物的能力降低，反而影響消化。

反之，若空腹或飯後感覺胃酸分泌過多，可以喝一點鹼性水稀釋胃酸濃度。若午餐半小時前就感到飢餓，也可以喝點水緩和飢餓感，也是增加身體消化液的方法！

.下午3：30，250ml舒緩疲勞、加速工作效率

喝水增加身體的血液容量，也能把更多的氧氣帶入腦部，並順利帶走消化所產生的廢物與二氧化碳，讓大腦含有足夠氧氣並恢復好的運轉效率，舒緩下午的精神不濟！

陳君潔也提醒，下午3：30通常是她檢視半天喝水量的關卡，如果到這時候還沒有能喝到1000ml，就會趁這個時候稍微多補充一點水分，或是思考如何分配在傍晚喝足。

(資料來源/陳君潔《最高喝水法》時報出版；圖/中時新聞網陳友齡製作)

.下班前6：00，200ml緩解飢餓、避免飲食過量

下班通勤前補充一杯水分，能幫助消除整天工作的疲勞與緊繃的壓力，也能緩解飢餓，給胃部帶來些許飽足感，能避免晚餐時因過度飢餓而暴飲暴食，造成胃部與身體的負擔。

.晚餐後7：30，200ml幫助消化晚餐

晚餐後的一杯水，可以幫助身體增加消化液來消化晚餐的食物，也可以幫助放鬆一天的疲累。陳君潔強調，足夠水量在晚間特別重要，代謝力正常才能順利讓食物在睡前完成消化，晚間才不會被胃脹、脹氣等消化不良的症狀困擾，而影響到睡眠時間及品質。

.睡前9：00，100ml預防血液濃稠

睡前的一小杯水，除了可以提前補充睡眠中因流汗或空調而蒸發的水分、避免第二天醒來口乾舌燥以外，最重要的功能是可以稀釋血液，降低因為血液濃稠而中風的風險。

建議在睡前兩小時前喝水，只飲用少量的分量，才不會因為水喝太多或是太晚，造成半夜需要起床上廁所而影響睡眠品質。

陳君潔在《最高喝水法》一書中指出，以上的喝水建議是以一天1500ml為例，若體重較高需要較多的飲水量，則建議在每次的飲水時間，平均的增加飲水量。例如，一位70公斤的成人，一天總共需要喝足2100ml，便可選擇調整每次喝水量為350ml，也可以在早晨或是下午，多增加一杯水的份量。目的是要在一天當中，平均而且持續的喝水，讓身體隨時都處於水分飽滿的狀態才是最理想的喝水模式。

「很多人會吃鎂片、鈣片等營養補給品去補充身體所需，但其實只要選對水，也能補充到這些營養素。」陳君潔提醒，正確喝水，是最基本的身體保養法，「你可能喝著喝著，就發現病痛不見了！」