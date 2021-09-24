大陸有所謂「經濟百強縣」，意指經濟實力強大的縣級單位，大部分落於沿海地區，依靠加工出口創造經濟效益，例如江蘇的昆山、福建的晉江。河北省武安市則是另一種典型，緊靠太行山，以礦產起家，公辦企業帶動就業與經濟蓬勃發展。

白沙村體育館。(圖/工商時報提供)

武安市只是個縣級市，目前在大陸百強縣排名第51。下轄22個鄉鎮，其中淑村鎮的白沙村，全村面積才5平方公里，而且山區缺水，十年九旱，自古就是貧窮之地。該村目前卻有卅多個村營企業、一個農業科技園區，村民95%在村裡各企業上班。

到了年底，720戶、2904口人，除了各自的薪資之外，再依照所在企業的利潤來分成，村民平均年收入達到8萬人民幣，比台灣大學畢業生的月薪26K還高。

文教推廣設置幼兒園。(圖/工商時報提供)

這個小村子可以說把「共產主義」發揮得淋漓盡致，村集體土地共同開發使用，年底像是股東會一樣發錢，還會配發米糧麵粉、魚肉蛋酒等物品，60歲以上老人每個月又有200元人民幣的養老金。

有趣的是，這個村落在數百年前，是河北省數一數二的貧窮村落，現在集體富裕起來，不只「吃得飽」，更轉向「吃得好」，村裡還建了圖書館、文藝教室、演播室等硬體設備。很多村民外出讀書，畢業後又回到村子裡工作，向心力很強。

靠礦產吃飯總有吃光的一天，白沙村又發展橫向的加工產業廿多種，新建的農業科技園區，則是針對抗旱、耐低溫的果樹蔬菜，研究配種改良，結合豐富的礦產資源與畜產場，完成肥料、蔬果與肉品輸出的一貫化使用。