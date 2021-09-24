臺中市政府為實現社會公平正義的核心價值，積極推展性別平等與施行CEDAW (消除對婦女一切形式歧視公約)，設置了性別平等委員會，付諸實行在社會福利、經濟、教育等各項政策上，收到卓著成果。並訂定「性別友善環境評核機制」，於7月榮獲行政院「性別平等創新獎」。

在2018年世界花卉博覽會與2020年台灣燈會兩項大型國際性活動中，臺中市府跨局處合作，實際運用「性別友善環境評核機制」，評估活動場域內，是否落實性別平等。更在規劃階段，邀請性平專家及身障領域的學者實地檢視，打造性別友善的環境，獲得行政院性別平等創新獎肯定。

臺中市政府於2020年舉辦台灣燈會，規劃中即運用「性別友善環境評核機制」，圖為社會局長彭懷真與性別平等及身障領域專家學者實地進行評估檢視。(圖/臺中市政府提供)

臺中市政府於2020年舉辦台灣燈會，規劃中即運用「性別友善環境評核機制」，圖為社會局長彭懷真與性別平等及身障領域專家學者實地進行評估檢視。(圖/臺中市政府提供)

【全國首創性別友善環境評核機制 將性平法規化為具體指標】

「性別友善環境評核機制」是由臺中市社會局所設計，目的是將性別平等知能與相關法規，具體化為明確的指標，該機制經性別平等委員會研議討論、實地檢核後，凝聚共識產出，其涵蓋的範圍包括公共廁所、集(哺)乳室、交通動線規劃、停車空間、教育訓練及活動策劃等多種面向。

社會局表示，局長彭懷真親自北上進行簡報，說明整個規畫在市府全體同仁的努力下，得以順利展開，並透過大型活動來推動性別平等，將臺中打造成性別友善城市。臺中市政府也在今年榮獲行政院「性別平等創新獎」，備感光榮。

【實現性別友善環境理想 性別平等觀點將融入至市府各局處中】

為落實市長盧秀燕的性別平等理念，社會局表示，未來不僅大型活動，就連市府各局處也將會在專業業務中融入性平觀點，建置性別友善環境、政策與措施，如衛生局「性別友善就醫環境評核」、警察局「性別友善職場環境檢視」、都市發展局「社會住宅性別友善環境檢核」及人事處「任務編組委員會單一性別達三分之一作業原則」等，接著再推展到各個公共空間，包含醫院、社福館、公園及社會住宅等，由全府同仁齊心協力，以「市民的腳步到哪，臺中市政府的性別友善環境評核機制就到哪」目標，共同建置性別友善環境。