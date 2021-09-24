臺中市政府為實現社會公平正義的核心價值，積極推展性別平等與施行CEDAW (消除對婦女一切形式歧視公約)，設置了性別平等委員會，付諸實行在社會福利、經濟、教育等各項政策上，收到卓著成果。並訂定「性別友善環境評核機制」，於7月榮獲行政院「性別平等創新獎」。
在2018年世界花卉博覽會與2020年台灣燈會兩項大型國際性活動中，臺中市府跨局處合作，實際運用「性別友善環境評核機制」，評估活動場域內，是否落實性別平等。更在規劃階段，邀請性平專家及身障領域的學者實地檢視，打造性別友善的環境，獲得行政院性別平等創新獎肯定。
【全國首創性別友善環境評核機制 將性平法規化為具體指標】
「性別友善環境評核機制」是由臺中市社會局所設計，目的是將性別平等知能與相關法規，具體化為明確的指標，該機制經性別平等委員會研議討論、實地檢核後，凝聚共識產出，其涵蓋的範圍包括公共廁所、集(哺)乳室、交通動線規劃、停車空間、教育訓練及活動策劃等多種面向。
社會局表示，局長彭懷真親自北上進行簡報，說明整個規畫在市府全體同仁的努力下，得以順利展開，並透過大型活動來推動性別平等，將臺中打造成性別友善城市。臺中市政府也在今年榮獲行政院「性別平等創新獎」，備感光榮。
【實現性別友善環境理想 性別平等觀點將融入至市府各局處中】
為落實市長盧秀燕的性別平等理念，社會局表示，未來不僅大型活動，就連市府各局處也將會在專業業務中融入性平觀點，建置性別友善環境、政策與措施，如衛生局「性別友善就醫環境評核」、警察局「性別友善職場環境檢視」、都市發展局「社會住宅性別友善環境檢核」及人事處「任務編組委員會單一性別達三分之一作業原則」等，接著再推展到各個公共空間，包含醫院、社福館、公園及社會住宅等，由全府同仁齊心協力，以「市民的腳步到哪，臺中市政府的性別友善環境評核機制就到哪」目標，共同建置性別友善環境。
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