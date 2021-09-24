擁有哈佛高學歷的楊元寧，在外人眼中出身優渥，但她自小為他人認可而活，經歷的痛苦不比別人少。因為繪畫，找到回歸真我的路，更想透過畫展，在疫情中帶來溫暖。

走進楊元寧畫室，畫筆整齊排列，一管管顏料像是沒拆封般乾乾淨淨，沒有一絲顏色殘留在管身，讓人以為來到販賣畫材的美術用品店。

從畫室的大窗戶看出去，是鄰居的迷你菜圃，不遠處更有一所小學，楊元寧在此與規律的校園作息為伍，作畫時間卻晨昏不定，是徹底的「靈感派」：「例如我在走路，會突然感覺想畫畫，開始畫之後，就會聽到要用什麼顏色、什麼畫筆的聲音。」

每次作畫，全身像一個空空的容器，接收聽到的「聲音」，因此多數時候不到完成，並不知道自己在畫什麼。任由靈感領路，楊元寧藉繪畫回歸真正的自我，而這個自我在她人生前20多年，經常是沒有聲音的。

●曾為他人認可而活，「我做的事都不是為自己，是為別人」

「我從小就對自己要求非常高，考試都一定要考100分，」楊元寧回憶。他人眼中，她是已故台塑集團創辦人王永慶的外孫女、台塑集團副總裁王瑞華與楊定一博士的掌上明珠，卻不如外界想像地隨心所欲，一路戰戰兢兢為了他人認可而活，「我從小就非常希望旁邊的大人，像是老師、長輩們能很喜歡我，所以我做的事，其實都不是為自己，是為別人。」

16歲出書，同年踏上紐約時尚週的伸展台，進入哈佛大學後主修生物、輔修東方哲學，一路到就業，在美國做著並不喜歡的工作而身心俱疲，楊元寧才發現，早已忘了傾聽內心的聲音。

於是她開始學瑜伽、正面心理學，拿各種身心靈領域的專業證照，最後將一路的領悟集大成於5歲就開始學習的繪畫中。只是和小時候不同，她放下扎實的繪畫基本功，不再畫具象的寫實畫，「我等於是把學過的東西全部拋棄、打亂，重新開始。」

楊元寧透過繪畫回歸真正的自我。(圖片來源 / 楊元寧、康健雜誌提供）

從23歲重拾繪畫至今的10年間，楊元寧幾乎只畫抽象畫，有靈感就畫，沒靈感就停筆，有時一幅畫一層又一層堆疊了二、三十層，得花上一年才完成。

很奇妙，她說只要一用頭腦思考，原本如瀑布般的靈感便瞬間停滯，因此每次畫畫都是交出控制權的「臣服（surrender）」之旅。畫對照著人生旅程，層層堆疊的顏料之下，藏著恐懼、自我限制，還有痛。但也多虧繪畫，才能一層又一層地突破，在黑暗中透出光。

●9歲開始打坐，許願減輕世間痛苦

偶然的機緣下，楊元寧9歲開始打坐，小小年紀就許願要減輕世間痛苦，她苦笑說：「現在往回看，我覺得可能因為許了這個願，所以宇宙真的聽到了，讓我經過全部的東西。」

「社會上，不論有沒有錢，事業成不成功，其實每個人都有不同的痛苦或人生功課。」楊元寧沒有詳述傷痛的經歷，只淡淡地說「這些年我真的經歷了不少。」

因此她的同理心不是邏輯上的同理，而是真正的心對心，「假如你真的經過一樣的東西，那個感覺絕對是不一樣的。」在這段自我修復的旅程中，媽媽王瑞華和她的心緊緊相繫，「我覺得媽媽和我走的路非常類似，所以她非常懂我經過的，或是說我非常懂她經過的。」

在這段自我修復的旅程中，媽媽王瑞華和她的心緊緊相繫，「我覺得媽媽和我走的路非常類似，所以她非常懂我經過的，或是說我非常懂她經過的。」

走過不好走的路，才知道怎麼從「心」伸出援手。去年美國疫情正嚴峻期間，人在加州的楊元寧關在家整整9個月不敢出門，她窩在車庫完成的最後一幅畫，就取名《臣服（Surrender）》。

正中央畫作為《臣服（Surrender）》。(圖片來源 / 陳德信攝、康健雜誌提供）

隔天她收拾行李，帶著大批作品回台，並陸續整理出近3年內完成的約80幅畫作，9月18日起在台舉辦個展「回到家（Coming Home）」，楊元寧回家了，而她更想陪伴此刻正迷惘、無助的人，一起回到家、回到心。

●疫情當下辦免費畫展，願作看畫人的「光」

「coming home，回到家的旅程，其實就是把自己剝開，剝開後才能真正找出自己，所以回到家，其實就是回到心，」楊元寧說。

畫展完全不收費，她希望在疫情動盪的當下，給予旁人一點希望和力量：「黑暗中看不到路，可是假如有別人經過，可能會感覺到一點點光，那一點點光都會讓你有信心往前走。」

人生這條路，楊元寧不見得比別人順遂，但她感激一路有家人、朋友陪伴，所以也想作他人的溫暖支持，她希望看畫的人「用心去看，不要用腦筋去看。」

擁有能量療癒、瑜伽、靈氣療法等專業資格的楊元寧，目前大部分精力都投注在繪畫，也在全球累積賣出250幅畫，下一步是什麼？她說沒有計劃，「把全部的期待放下，因為假如有期待，就會試著去控制，容易失去與生命能量的連結。」

問她已經100％放下完美主義了嗎？她笑答：「如果我100％放下，我就成佛了！」楊元寧並沒有老僧入定，她像所有人一樣，不時夾雜在冷靜與混亂間，「我覺得就是一直進步，發現弄錯了，就往另一個方向走。」靜坐、瑜伽、氣功、繪畫，都是楊元寧回歸真我的工具之一，她依然走在學習「回到心」的路上，如她所說，挑戰永遠都在，「Never ending（永不停止）！」