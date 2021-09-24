疫情日益趨緩，街道人群、商家也逐漸活絡，但提醒民眾仍不可鬆懈、應做好個人衛生與防疫生活。根據研究指出，若感染新冠肺炎同時感染呼吸道相關疾病，恐加重患者病情。林口長庚紀念醫院邱政洵副院長解釋，當新冠肺炎合併其他呼吸道細菌或病毒，稱為「多重呼吸道感染」，症狀將會加乘、讓病情變得更嚴重。

根據世界衛生組織公佈的「COVID-19期間免疫指導方針」，為避免雙重感染併發重症，建議民眾可接種預防呼吸道感染的疫苗，包含流感、肺炎鏈球菌與百日咳。其中，百日咳是高度傳染性疾病，主要透過飛沬傳染，沒有流行季節一年四季都可能發生。

●百日咳初期似感冒易被忽略 久咳不癒是警訊

百日咳一般潛伏期約7-10天，也就是感染百日咳桿菌後，約1-2週才會開始出現症狀。邱政洵副院長說明，百日咳病程主要分為前趨期、陣發期與恢復期，卡他期時患者會出現輕微的上呼吸道症狀，如鼻炎、流鼻涕或輕咳等，因此容易被誤認為感冒、過敏進而被忽略，但此時其實是傳染力最強的時候！

當進入到陣發期時病患會不斷的咳嗽，咳到無法入睡、吃飯，嚴重影響生活品質，且時長可能會拖到90-100天之久，這也是百日咳的取名緣由。

邱政洵副院長分享，曾有病患嚴重到咳到尿失禁、肋骨骨折、腦出血或眼結膜出血。然而，現在已可透過疫苗提前預防百日咳，除維持良好的生活品質與提升自身免疫力，也可保護家中成員不受疾病威脅！

●疫苗保護力有時效 約3-5年抗體會消退

因不同年齡層臨床症狀也有所不同，若嬰幼兒罹患百日咳，常以癲癇、抽蓄或發紺來表現，嚴重可能會呼吸衰竭、併發肺炎、腦病變等嚴重併發症。然而，嬰幼兒的傳染源主要來自於爸爸媽媽、爺爺奶奶等家庭成員。

邱政洵副院長呼籲，孕婦、嬰幼兒照顧者與同住家人都應積極接種疫苗，其中孕婦應把握孕期27-32週施打減量三合一疫苗(Tdap)，增加免疫力與體內抗體，同時也將抗體透過胎盤傳給胎兒，以保護胎兒在出生後至接種疫苗間的空窗期。

邱政洵副院長進一步分享，林口長庚曾針對桃園地區的青少年(小六-國二)做過研究，研究中挑選200個一年內沒有接種過百日咳疫苗的學童，進行抽血檢驗百日咳抗體，發現有高達4%的青少年體內抗體很高，其代表近期內有罹患百日咳，也證實了百日咳在青少年間曾流行。

因此，根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組建議，除出生2、4、6、18個月與5歲的基礎接種時程，11-13歲的青少年可自費接種一劑減量三合一疫苗(Tdap)，主要原因為非細胞性的百日咳疫苗，抗體消退的較快，疫苗保護力約3-5年。

●成人罹患百日咳恐嚴重影響生活 應提前接種疫苗超前部署

依照百日咳的流行病學，成人較不容易會被診斷出來，但其實成人的保護也很重要。邱政洵副院長也呼籲，為減少感染風險與罹患疾病所帶來的醫療及各種無形成本，19歲以上的成人每10年可依政府建議追加白喉與破傷風的二合一疫苗(Td)，其中高危險群如醫療照護人員、孕前婦女、嬰兒照顧者則優先以三合一疫苗(Tdap)接種，以預防百日咳、白喉與破傷風的感染。