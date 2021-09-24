美國食品藥品監督管理局(DA)日前核准輝瑞疫苗可當第 3 劑施打，成為美國首例。這次核准也是為了美國預計於 9 月底啟動的追加劑量計畫做準備，但仔細看 FDA 核准內容可發現，第 3 劑並非每個人都能打，第 3 劑的核准範圍只限這 3 類人。

●哪 3 類人？

輝瑞疫苗第 3 劑可接種以下族群（需完全接種 mRNA 疫苗）：

.65 歲以上民眾

.18 至 64 歲可能罹患重症 COVID-19 的高風險民眾

.18 至 64 歲常暴露於 COVID-19 病毒的民眾

輝瑞疫苗的第 3 劑可在完全接種後的至少 6 個月施打，但美國 CDC 估計讓完全接種 mRNA 新冠疫苗 8 個月後的人再追加劑量。而輝瑞疫苗第 3 劑的劑量不變，這與莫德納疫苗不同，莫德納疫苗原始劑量有 100 μg 的 mRNA 活性成分，追加劑量會用 50 μg，但輝瑞疫苗都使用 30 μg。

劑量不同使先前有研究發現，莫德納疫苗產生的抗體數比輝瑞疫苗高。但輝瑞高層隨後回應道，輝瑞疫苗採用的活性成分低是為了降低疫苗副作用，也維持高保護力。

●FDA 評估 3 項指標才核准

FDA 本次核准評估了 3 項指標，相關數據除了由輝瑞提供，也從英國、以色列、美國 CDC 取得真實世界數據。

一是 18 至 55 歲完全接種者 6 個月後追打第 3 劑輝瑞疫苗的免疫反應，二是受試者接種第 3 劑與完全接種後 1 個月的免疫反應差別，三是 306 位 18 至 55 歲與 12 位 65 歲以上完全接種者施打第 3 劑後的安全性數據。

輝瑞指出，安全性方面，受試者最常出現疼痛、紅腫、疲憊、頭痛等副作用。另外，腋下淋巴結腫大的情形在追加劑量的狀況下比施打 2 劑來得明顯。

●我打嬌生疫苗，可以打第 3 劑輝瑞疫苗嗎？

值得注意的是，美國除了莫德納與輝瑞新冠疫苗外，也核准嬌生疫苗。這款腺病毒疫苗只需施打 1 劑就能出現保護力，但因種類不同，所以引發美國熱議。接種嬌生疫苗的人需要追加劑量嗎？更重要的是，能施打輝瑞疫苗第 3 劑嗎？

據美國 CDC 指出，接種嬌生疫苗的人是不能用 mRNA 疫苗當作追加劑量的，他們需要用同種疫苗，也就是嬌生疫苗當第 2 劑。而日前嬌生也推出相關數據，指出追打第 2 劑後，受試者抗 COVID-19 的有效性達到 94%，可媲美 mRNA 疫苗，且若相隔 6 個月施打，受試者體內的新冠抗體數增加至原先的 12 倍。

目前，嬌生與莫德納疫苗尚未核准可用於追加劑量。