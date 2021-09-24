大陸房產巨頭恒大債務隱憂周一（20日）震撼全球股市，當日美股盤中一度跌近千點，尾盤跌幅雖收斂，終場仍大跌614點，道指收在33970點，但數據顯示，恐慌拋售引起美股當日劇烈震盪，散戶的買氣仍十分強勁，僅20日就挹注19.3億美元的資金，其中集中在標普500指數ETF（SPY）和Investco 那斯達克100指數ETF（QQQ），兩檔合計流入3.37億美元。

《市場內幕》報導，恒大債務危機衝擊美股周一劇烈震盪，不過分析公司VandaTrack數據顯示，散戶投資人在股市大跌之際紛紛逢低買進，當日美股流入高達19.3億美元的資金，創下疫情以來的第四大買超；其中又以SPY和QQQ兩檔ETF最受散戶青睞，合計投入3.37億美元。

報導稱，散戶在股市大跌時買進，代表這群投資人看好美股未來的上漲動能；然機構投資人卻大幅拋售，主要是因為他們擔憂恒大可能違約的影響，將造成全球金融動盪。

摩根大通分析師Marko Kolanovic建議投資人可以藉這次暴跌的機會，趁機逢低買進；而著名華爾街大多頭Tom Lee此前也表示，劇烈的波動可能會是非常好的買點。

但從周一暴跌過後，美股走勢逐漸回穩，道瓊工業指數周三大漲338點（或1%），收在34258點；那斯達克指數上漲150點（1.02%），收在14896點；標普500指數上漲41點（或0.95%），收在4395點。