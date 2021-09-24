圖二：伊林模特蔡筠絜身穿王子欣Claudia Wang新系列服飾，豐富大膽的色彩、獨特的印花圖樣等為特色。（陳俊吉攝）

圖三：伊林模特練以婷著汪俐伶Wangliling新系列服飾，出席臺北時裝週展前記者會。（陳俊吉攝）

圖四：賈永婕身穿汪俐伶Wangliling打造的洋裝，上身剛硬下身柔軟的樣貌，呈現出現代女性特質深受她喜愛。（陳俊吉攝）

圖五：文化部次長李連權出席出席臺北時裝週展前記者會。（臺北時裝週提供）

圖六：2021臺北時裝週SS22展前記者會，藝人賈永婕(中)與模特兒合照。（陳俊吉攝）

中秋佳節甫結束，許多人還在消化各式中秋美食中，防疫女神賈永婕卻幾乎完全忌口，原來是為了昨（23）日的2021臺北時裝週展前記者會的美麗登場，她笑說：「（中秋節）我只吃了一個太陽餅，吃完還有罪惡感，馬上到跑步機跑步。」節食目的只為完美呈現台灣設計師汪俐伶Wangliling打造的洋裝，該件洋裝上身宛如強風吹拂書頁般的俐落、剛硬的線條，與下身柔軟的流蘇樣貌形成對比，最讓人驚艷的便是下襬隨著走動時形成的波浪線條，如同波光粼粼的海面，剛柔並濟的樣貌也呈現出現代女性的面貌，成功地搶奪現場鎂光燈焦點。

文化部次長李連權也表示，本次臺北時裝週以「跨越：時尚與藝術匯流」為題，除邀請六位台灣設計師與藝術家跨界合作外，也特別透過台北101 AMBI SPACE ONE打造全沈浸式投影空間，也將結合5G通訊技術串連兩場活動，期盼突破時裝展演框架之餘，也讓世界看到台灣設計與科技實力。

本屆臺北時裝週活動內容相當多元，涵括動、靜態、沈浸式體驗等。除前幾季有的設計師快閃店外，本季最大亮點便是將於10月7日登場的開幕跨界秀，當天將有6位服裝設計師、藝術家合作，結合5G技術，為觀眾帶來新的時尚體驗，另外本季品牌秀共有9個品牌於各具特色的展場進行發表，讓時尚充滿於整座城市當中，同時除給予時裝新秀、新銳設計師們舞台的「時裝設計新人獎」、「新鮮秀」外，也為各個時尚迷們回顧台灣時裝史，讓民眾更清楚整個時尚脈絡。

昨記者會也特邀伊林模特的蔡筠絜、吳啓弘、練以婷等話題模特，搶先展示本次16個台灣時裝設計品牌，其中由蔡筠絜演繹的王子欣Claudia Wang新系列服飾，以豐富色彩、獨特印花等吸睛，本季設計師將於「双融域」AMBI SPACE ONE沈浸式多功能展演空間，運用3D虛擬技術建構出虛實混合的沈浸式時裝展演;而由吳啓弘演繹的GIOIA PAN潘怡良作品，則與藝人小馬倪子鈞合作，日前於東京時裝周上收穫大量好評。