法國因為一項鉅額潛艦協議告吹，與美國陷入外交危機。法國外交部長勒德里安今天告訴美國國務卿布林肯，步出這場危機「需要時間和行動」。

澳洲取消與法國的400億美元潛艦合約，轉而與美英合作打造核動力潛艦艦隊後，法國憤而召回駐美國及駐澳洲大使。勒德里安（Jean-Yves Le Drian）還曾形容澳洲的決定無異於「在背後捅刀」。

勒德里安今天與布林肯（Antony Blinken）在紐約聯合國大會（UN General Assembly）場邊舉行閉門會議，地點位於法國駐聯合國代表團辦公室，時長約一個鐘頭。

根據法國外交部發布的會後聲明，勒德里安告訴布林肯，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，是雙方修復關係的「第一步」。

勒德里安本週稍早一直拒絕鬆口他會跟布林肯直接對談。

但拜登與馬克宏通話後，兩名領袖宣示將「深度磋商以確保互信」，並將於10月底在歐洲會面。聯合聲明也提到，馬克宏將下令法國大使於下週重返華府崗位。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，對談氣氛「友好」，且拜登充滿希望這能為兩國回歸正常邁進一步。

法國外交部發布的新聞稿則稱，勒德里安「同意（與布林肯）維持緊密聯繫」以「重拾信任」，但未提供進一步細節。（譯者：楊昭彥）1100924