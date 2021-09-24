歌壇新女聲徐靖玟曾參加選秀節目《超級偶像》PK賽踢館成功，2015年與謝震廷合唱〈你的行李〉，在網路擁知名度，近來推出創作單曲〈不存在的戀愛〉，日前拍攝ＭＶ更邀來演員姚愛寗、鄧九雲共譜「女女師生戀」。

姚愛寗、鄧九雲一場兩人在電梯裡偶遇的戲，姚愛寗刻意與友人舉止親密，想以此逃避與鄧九雲之間的曖昧情愫，如同歌詞「沒有發生就不會失敗」的膽怯，更是直接逼哭徐靖玟：「那種想勇敢愛卻又退縮的不甘心，愛寗與九雲實在演得太好了，渲染力太強大，我的眼淚就直接掉下來了。」

談到新歌，徐靖玟向來自我要求甚高，花了近半年的時間才完成配唱，越求好心切壓力就越大，壓力大就更唱不好，只能不斷反覆摸索，也曾嘗試比較狂亂的情緒，甚至買了罐酒來喝，她回憶笑說：「結果發現喝酒並不適合我，還覺得快鎖喉了。」最後甚至特地為了這首歌曲，找專業的歌唱老師上課，加上大量討論與沉澱，才順利完成配唱。