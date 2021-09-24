這實在是太諷刺了！美國親手打造用來遏制中國影響力的貿易協定，現在即將落入中國手中成為反制美國的貿易武器。照這情況看，20年阿富汗戰爭讓美國錯過壓制中國的時機，在全球貿易戰場上，美國可能要再失去另一個20年，到那時候從二次大戰以來長達近百年的美國霸權將完全被取代。

中國上星期申請加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓西方國家一陣瞠目結舌，幾天之後台灣也正式申請加入會員，兩岸將分別啟動入會程序。這個協定對台灣來說與其他所有貿易協定一樣，都是受擠壓的國際空間中推動經濟貿易活動的重要場域。中國大陸已經表明反對台灣加入，如果大陸先行加入，台灣肯定沒有機會再成為這個可能是全球最大自由貿易協定的成員。但兩岸加入CPTPP的前景很難預料，這當然與創建這個協定、最後卻自已落跑的美國有關。

圖為2018年3月9日在智利首都聖地亞哥由智利等11國簽署跨太平洋夥伴關係全面與進步協定CPTPP。（圖／新華社）

CPTPP源於美國前總統歐巴馬構想的「跨太平洋夥伴關係協定」(Trans-Pacific Partnership，TPP)，其設計的目的是為了制衡中國在太平洋地區的政經實力。不料被繼任的川普總統一上任就撕毀協定，此後由日本領銜與另外10國完成協定談判，並改名為現在的CPTPP。拜登總統上任後也不打算再分別與現有11國談判加入協定，因為美國一向只會當老大，只有讓別人來加入它倡議的組織，沒有他去求別人讓它加入的道理。

當拜登表態不加入CPTPP之後，大陸立即展現戰術上的高度靈活性、放低身段「申請」加入。北京的舉動讓國際上大為驚訝，著名的《紐約時報》專欄作家托馬斯．弗里曼(Thomas Friedman) 甚至為此撰文稱中國國家主席習近平「挺有幽默感的」。他認為，中國申請加入CPTPP，在外交上相當於美國申請加入中國「一帶一路」倡議，看起來像是「一個巧妙的惡作劇」。這不僅讓中國挑戰了美國所制定的外交國際貿易體系規則，也暴露了美國對華政策的重大缺陷。

CPTPP首次部長級會議在東京召開。（圖／中央社）

歐巴馬當年設計TPP的構想並不打算排除中國，他要建立一個大到中國不得不加入的體系，同時以美國設定的規則來約束中國。現在既然拜登不打算加入，CPTPP裡頭已經沒有老大了，正好給北京一個機會可以用中國巨大市場來吸住其他國家，同時以其政治經濟實力來重新塑造規則。換句話說，北京可以後發先至，也有實力成為CPTPP需要的帶頭大哥。對美國來說，尤其拜登又是設計TPP的歐巴馬的副總統，卻在當上總統之後，於最重要的對抗中國上出現這種情境，實在是太諷刺了！

雖然中國正式加入還需要11個成員國一致同意，但中國提出申請後就讓全世界認清了美國在應對最大對手中國的做政策上根本是一團混亂且了無章法。TPP原先設計的理念，例如透明、法治、勞工權益、環保、智財權保護、反傾銷、反補貼，都是美國聲稱要中國遵循的規則，抱著龐大市場的中國只要模糊地答應幾個條件就能糊弄過去，一旦成為CPTPP內最大的貿易主體，當上了老大也就掌握了制訂規則的能力，到那個時候「誰怕誰呀？」

美國當然知道一旦中國加入CPTPP，原先美國在TPP談判期間所取得的成果都會被中國收割，美國也不可能再加入CPTPP來與中國抗衡，這個預計會佔全球GDP達40%的自由貿易協定將成為中國對抗美國的最重要武器。如果要抗衡中國，美國必須比中國先一步加入CPTPP，目前在情勢上還有機會。台灣也一樣，錯過這次就再也沒有機會了。

大陸雖然反對台灣加入CPTPP，但它自己申請加入所面對的問題比台灣更多一些，但它加入的迫切性不高，目前由中國主導的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）世界最大的自由貿易區，它包含了東協10國與中、日、韓、紐、澳。中國並不十分在意是否成為CPTPP的成員，有分析認為，這次中國申請加入的主目的是要讓美國難堪，同時堵住台灣加入CPTPP。

現在兩岸同時申請加入CPTPP，對中國而言，目前11個成員國當中，比較大的阻力是美國的跟班墨西哥，以及與中國鬧翻了的澳大利亞(這個要解決比較容易)。由於有全員同意的條款，中國入會可能受阻於美國運作幾個國家阻撓，台灣入會談判也可能遭大陸背後運作幾個成員國拖延。未來整個CPTPP的變數還是在美國與中國身上，可能一年半載內還看不到明確的結果。