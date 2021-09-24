第25部龐德電影「007生死交戰」定30日上映。飾演主角007情報員詹姆士龐德（James Bond）的英國演員丹尼爾克雷格今天獲封英國皇家海軍榮譽中校，以彰顯他對英軍的支持。

英國海軍指出，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的榮譽軍階與電影中虛構情報員龐德的軍階相符。榮譽軍官具「榮譽大使」功能，每一位都以個人獨到的方式為強化海軍與民眾的連結作出貢獻。

首席海務大臣、海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）說，丹尼爾克雷格過去15年以扮演龐德聞名；龐德是海軍軍官，他透過在全球活動確保英國安全，「而這正是皇家海軍每天在做的事」。他還說，一如龐德，皇家海軍也靈活運用科技和各類技能達成目標。

根據英國海軍的資料，英國國防部及各軍種都參與了「007生死交戰」（No Time to Die）的拍攝工作。影迷可在片中見到全球最先進戰艦之一、英國海軍6艘45型（Type 45）防空驅逐艦中的「猛龍艦」（HMS Dragon）。

位於英格蘭南部牛津郡（Oxfordshire）的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）則成了片中北大西洋公約組織（NATO）位於挪威的空軍基地的「替身」：龐德在這裡與英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）的友軍會合，登上美軍C-17運輸機「全球霸王」（Globemaster）。英國陸軍則熱情支援「王室禁衛騎兵團」（Household Cavalry）人力。

除了有「007龐德」擔任榮譽軍官，英國海軍確實有姓氏為「龐德」（Bond）的軍官，而且還不只一位。

一名在英格蘭東南部朴茨茅斯港（Portsmouth）英國海軍總部服役的龐德（Frances Bond）少校今天就受邀與丹尼爾克雷格相見歡。

他說，他時常因為「龐德」這個姓氏被同袍調侃，但從沒想過可與飾演「龐德」的演員見面。