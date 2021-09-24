振興五倍券刺激消費，該選數位綁定或領紙本券？目前已公布加碼方案的量販、超市都投紙本券一票﹗繼全聯放大15倍、美廉社三重優惠後，家樂福10月迎接32周年慶，適逢五倍券上路，端出30億元振興金，力推會員專屬活動，10月8日起持紙本五倍券到全台分店消費，量販店單筆滿1000元、超市單筆滿500元可兌換1本「家樂福10倍券」，食衣住行全包、總值超過1萬元，全台限量30萬本，較去年多10萬本。

此外，還有「周周五倍奉還」活動，總金額100萬元周周抽5倍返還金，不限支付方式在量販店單筆1000元、超市單筆500元、線上購物單筆1000元，每周抽10位，每位最高回饋2.5萬元，也就是中獎者使用五倍券支付，消費金5倍返還，五倍券也全額奉還；使用玉山家樂福聯名卡支付，周周抽1位10倍返還金，最高回饋5萬元。另，持紙本五倍券單筆滿500元、1000元送超驚喜家電抵用券。

10月每周五、六、日在city’super持1000元紙本五倍券，當日累滿3988元，送1瓶500ml、市價199元的奧利塔頂級葵花油。（city’super提供）

city’super看準多數消費者會使用五倍券集中採買日常生活用品，加上10月8日起領券適逢百貨周年慶，提出三重優惠，包含當日消費滿1000元含紙本五倍券，送100元活動抵用券，可累贈；還有10月每周五、六、日持1000元紙本五倍券，當日累滿3988元，送1瓶500ml、市價199元的奧利塔頂級葵花油，累滿5988元則送1瓶100ml、市價298元的王室御用「皇嘉」特級冷壓初榨橄欖油綠瓶，可累贈。還能享有全台門市指定商品振興組合及振興優惠」，包含日本麝香葡萄、美國特優沙朗牛排等頂級食材、人氣夯品西班牙油漆桶馬鈴薯片等逾50項。