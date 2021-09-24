美國警方表示，田納西州曼菲斯市（Memphis）附近一家超市今天發生槍擊案，造成至少1死12傷，槍手接著舉槍自盡。

法新社報導，這起事件發生在曼菲斯市東郊科利爾維爾鎮（Collierville）一家克羅格（Kroger）超市。

科利爾維爾鎮警長雷恩（Dale Lane）告訴記者，有一名被害者死亡，槍手則是死於「自己造成的槍傷」。

雷恩表示，部分被害人「傷勢非常嚴重」，同時警告這起悲劇的死亡人數還可能增加。

雷恩說，包括特種武器和戰術部隊（S.W.A.T.）等多個維安部隊聚集在這座超市，保護此區安全；警方逐一協助走道上的員工和顧客撤離建物。

雷恩表示，店內場景「駭人」，警方「發現有人躲在冰箱裡，以及鎖上的辦公室內」。

雷恩不願說明攻擊者是否為克羅格超市的員工，僅表示聯邦調查局（FBI）與其他單位正在調查這起槍擊案。（譯者：楊昭彥）1100924

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