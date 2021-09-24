台北信義區社宅建案深夜失火 10樓陷火海完工恐延期 07:062021/09/24 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市信義區一處社會宅新建案今（24）凌晨1時許發生火警，火勢在高樓層發生，周圍居民發現時10樓已陷入火海。（翻攝自臉書信義區三兩事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義區一處社會宅新建案今（24）凌晨1時許發生火警，火勢在高樓層發生，周圍居民發現時10樓已陷入火海，冒出濃濃白煙，紅光籠罩天際，警消在凌晨2點20分撲滅火勢；不少民眾暗夜被驚醒，紛紛上網表示聞到撲鼻煙味，目前正釐清建案是否有人在內，並調查起火原因。 據悉該六張犁社宅總經費31億、共700戶，3年前完成統包，原本預計今年會完工，如今發生火警，恐導致無法如期完工。 台北市信義區一處社會宅新建案今（24）凌晨1時許發生火警，火勢在高樓層發生，周圍居民發現時10樓已陷入火海。（翻攝自臉書信義區三兩事） 彰化6樓民宅頂樓烈焰狂燃 濃煙瀰漫夫婦緊急逃生 萬里蟹開吃 電商宅配鮮到家 #建案 #10樓 #凌晨 #台北信義區 #社宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨周慶暖身搶灘五倍券 04:102021/09/24 時尚消費 瘋狂加價8成！華固單坪513萬標出「南港新地王」 02:562021/09/24 房市新訊 打房也打不死 預售屋猛開高價4大兇手 12:332021/09/23 財經 汽車展間升級搶客 04:102021/09/23 時尚消費 台中南屯精密園區興建立體停車場 盧秀燕：滿足民眾需求帶動城市發展 09:002021/09/23 政治 桃園後花園過嶺重劃區「豐湛5」 罕見2字頭精緻宅搶攻首購族 09:002021/09/23 房市新訊 蘋果iPhone 13開賣 驚見「紙片人群」排隊 07:572021/09/24 財經 港府警告雙十節勿做分裂中國行為 04:102021/09/24 產業財經 「基金隊長」涉吸金10億 天逸董事長温峰泰200萬交保 18:012021/09/23 社會 肥美萬里蟹產季啟動 新北推線上購福袋、鱻蟹宴外帶 12:372021/09/23 生活 搶五倍券 飯店餐飲超前部署 04:102021/09/24 財經焦點 社會熱門新聞 台北信義區社宅建案深夜失火 10樓陷火海完工恐延期 - 社會 人夫同學會遇國小同窗大戰50回合 小三甩正宮巴掌嗆聲 - 社會 噁心狼師讚高二女「妳頭髮好香」下秒竟喇舌強摸下體 - 社會 好心沒好報？拾獲皮夾送警反被失主控告侵占要求賠15萬 - 社會 慶生宴上演兇殺戲碼 玩骰盅翻桌一刀刺入友人心臟斃命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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