台北市信義區一處社會宅新建案今（24）凌晨1時許發生火警，火勢在高樓層發生，周圍居民發現時10樓已陷入火海，冒出濃濃白煙，紅光籠罩天際，警消在凌晨2點20分撲滅火勢；不少民眾暗夜被驚醒，紛紛上網表示聞到撲鼻煙味，目前正釐清建案是否有人在內，並調查起火原因。

據悉該六張犁社宅總經費31億、共700戶，3年前完成統包，原本預計今年會完工，如今發生火警，恐導致無法如期完工。