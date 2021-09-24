國民黨黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉各縣市選舉人數一覽表。(取自國民黨官網)

國民黨主席選舉將於明(25日)投票，4位候選人分別是尋求連任的現任黨主席江啟臣、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國民黨主席朱立倫。根據國民黨公布資料，今年黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉各縣市選舉人數，總計為37萬711人，其中3大票倉分別為高雄市(4萬5799人)、台北市(4萬5202人)、新北市(4萬1483人)。

根據國民黨官網公布「黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉各縣市選舉人數一覽表」，其中六都的選舉人數分別為，台北市4萬5202人、新北市4萬1483人、桃園市2萬6266人、台中市3萬1814人、台南市2萬5471人、高雄市4萬5799人。

依據國民黨今年主席選舉作業細則第四條(選舉人)規定，入黨或回(恢)復黨籍滿1年以上，具有黨權者為選舉人；各縣市選舉人數則分別是為，基隆市6305人、宜蘭縣6897人、新竹縣9085人、新竹市8561人、苗栗縣1萬1185人、南投縣9322人、彰化縣2萬802人、雲林縣9970人、嘉義縣7619人、嘉義市6224人、屏東縣2萬813人、花蓮縣1萬594人、台東縣7897人、澎湖縣3718人、金門縣3433人、連江縣799人、海外1萬1452人。

隨著黨魁選戰進入最後階段，朱立倫、江啟臣昨(23日)也分別上電台打空戰，張亞中、卓伯源持續走基層拜票，進行陸戰，全力催票和固票。