校園BNT開打，網上瘋傳一名男高中生超怕打針，最後在等待接種的過程中，忍不住放聲尖叫，拜託護理師不要太著急，害怕求饒的聲音，讓旁邊的同學嘴角失守，忍不住拿出手機狂拍，而最後共出動4名志工與1位護理師才成功打完疫苗，這支影片被分享在抖音（TikTok）平台後，曝光不到一天就吸引140萬多人觀看，引起網友熱議。

一名網友在抖音（TikTok）上分享，一位男高中生準備要打疫苗，護理師才推著疫苗小車到他的座位旁邊，他就忍不住開始哀嚎「等一下，先等一下啦」、「不要太急啦」接著便是一連串慘絕人寰的尖叫聲，讓周遭的同學聽到忍不住偷笑。

男同學撕心裂肺的尖叫聲也吸引周遭的醫護與志工上前關心，最後除了負責打疫苗的護理師之外，還出動了4位志工協助安撫他的情緒。從影片畫面中可見，其中一名志工摀住男同學的眼睛，讓他不要看；一人則抱著他，叮囑他不要亂動；另一人則直接壓住他的頭；最後一人則在前方說話引導他深呼吸、不要再尖叫，很快就好了。

在眾人的努力下，男同學最後也成功接種疫苗，不過，疑似因為緊張過度，他打完後竟兩眼無神，直接攤在椅子上，而一旁的志工見狀也不斷引導他要「吸氣、吐氣」，最後在多次深呼吸後，男同學的情緒也逐漸緩和、恢復精神。

這支打疫苗的影片在網上爆紅，超過百萬人瀏覽，90多萬人點讚，還有5千多名網友留言「私心裂肺的嚎啕大哭」、「笑死，跟我家柴犬打疫苗有點像」、「打完針直接變成風雲人物」、「志工阿伯直接走過來壓頭，真的笑死」、「想說會是漂亮的護士姐姐，結果都是志工媽媽，還被抱緊緊」、「旁邊同學笑很爽，是真的朋友」。