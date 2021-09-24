正妹插畫家兼網紅「JANiE 泥泥學姊」擁有超專業繪畫功力，外型亮麗的她除了是台日混血兒，還有傲人F罩杯火辣身材，日前更以一張搭捷運「衣服沒穿好」睡著的照片爆紅，而被網友封為「最兇插畫家」。

擁有超過百萬粉絲追蹤的泥泥學姊，身為創作者當然少不了經營許多社群平台如臉書、Instagram、Youtube等；泥泥學姊除了分享自己插畫作品外，也常曬出火辣養眼照，從居家生活、旅遊、玩樂甚至是Cosplay等，泥泥學姊上衣完全支撐不住的傲人上圍總成為吸睛亮點，呼之欲出的感覺讓大批男粉看了快要暴動。

日前《中時新聞網》臉書發布一則關於手機門號使用多久的新聞：《手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道》。該文掀起一票網友熱議討論最早的手機門號開頭是「090」的九碼，而後在訊號類比轉數位時被撤銷，才轉換成「0910」開頭，後續便成為今日普遍常見的的十碼門號，並且從號碼開頭也能大致推估該門號使用了多久時間。

然而在眾多網友留言討論中，竟也吸引泥泥學姊前來留言：「0913代表報道(到)」。儘管泥泥學姊留言時間是清晨05:22，但這一自曝手機門號開頭，馬上也讓裝有「泥泥雷達」的鐵粉們前來朝聖留言「還不睡呀」、「0913 +1」、「後面六碼呢？？？？」，由此可見擁有百萬粉絲的泥泥學姊一舉一動，真的無時無刻都受到關注。