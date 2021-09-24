男子林清岳覬覦雙親財產，23年前夥同女友及4名友人，趁父母熟睡時揮刀弒親，狠心砍殺2人106刀致死，且犯後態度囂張，引起輿論譁然。據悉，林清岳家境富裕，從小備受寵愛，才國中就擁有機車和當時要價不斐的筆記型電腦，每月零用錢更高達數萬元，孰料他不學好，反而結交損友，最後成為弒親人魔。

據了解，死者林銀樹與第一任妻子育有2女，後來和曾玉甘再婚，生下唯一的兒子林清岳；林父是台北縣（現新北市）林口區知名的總鋪師，收入頗豐，夫妻倆對林清岳非常溺愛，在國中時就給予他摩托車方便上下課代步，與當時外國進口的最新穎的筆記型電腦以求其增進知識，但林清岳使用摩托車電腦過度，反而荒廢學業。

林清岳的房間。

林清岳五專只讀了3年即被退學，林父便邀他來幫忙家中辦桌工作，但他不願意，夫妻倆擔心兒子生活短缺，於是一個月給他數萬元零用錢供其揮霍；沒想到，林清岳拿到錢後，卻和狐群狗黨出入酒店、賭場，還染上吸毒惡習，導致阮囊羞澀，淪為擔任賣淫集團的「馬伕」，以雙親所購的馬自達轎車接送應召妹。

雖然父母定期供應大筆金錢，但林清岳揮金如土，再多錢也不夠花，時常捉襟見肘，只好不斷向父母伸手討錢，結果卻被遭拒，加上他不滿父親在朋友面前數落自己「不長進」，遂決定動手弒親，以謀取2人遺產、奠儀及保險理賠金等財產。誇張的是，林清岳擔心雙親未死，竟在屍體注射安眠藥、氰化物，並以酒精燒毀住宅，冷血行徑令人髮指。

更多 CTWANT 報導