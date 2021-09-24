國民黨台北市議員羅智強今日（24）表示，他近一周都不發政治文，並推掉所有政論節目、媒體採訪，只靜心於生活與議會工作中，原因就是國民黨主席選舉即將到來，他暫時不想談政治，但這樣的生活明天就結束了，「戰鬥的羅智強」將重新出發。此文1小時內獲得超過5000個讚，不少網友對羅的態度大表認同。

羅智強被視為藍營戰將，尤其批判蔡政府火大強大，深獲不少民眾共鳴。他今日早上5時許在臉書發文表示，不知道大家有無發現，他有近一個禮拜幾乎沒發任何和政治有關的文章，甚至也推掉了了所有的政論節目、媒體採訪，就是靜靜的爬山、寫作、讀書、在議會審法案預算，他也確實好久沒有這麼平靜專注在生活了。

羅智強坦言，他之所以暫時不想談政治，正是因為黨主席選舉，但好在這樣的日子明天就結束了，「不管結果如何，戰鬥的羅智強，將重新出發」。羅強調，為台灣守護民主、制衡濫權的執政者，是他唯一不變的堅持。

此文發出後1小時內即獲得超過5000個讚、200則留言，網路迴響熱烈，網友紛紛留言：「現在是個公平競爭，選完後大家團結，才有希望」、「保持中立就對了，看民意是怎麼發展」、「有時沉澱是為了走更遠的路」、「國民黨現在已經是最糟，所以不能再墨守成規」、「做為一個支持者其實心裡是很矛盾的，又希望羅議員替人民發聲，又不希望羅議員為了政事每天馬不停蹄，真的非常辛苦」。