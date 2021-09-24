據《印度郵報》報導，印度班加納塔的1間公寓日前發生大火，造成一對89歲與59歲母女死亡，以及6人受傷。儘管當時老婦在陽台上等待救援，卻因為陽台裝上防盜鐵窗導致逃生路線全遭封死，最後慘被大火活活燒死。
消防官員指出，目前仍不清楚確切起火點與方式，但大火疑似瓦斯外洩引爆大火燃燒。當時燒死的2人分別為82歲的老婦黛薇(Lakshmi Devi)，與她59歲的女兒雷哈(Bhagya Rekha)。
當爆炸引發火災時，黛薇正在陽台上用手機求救，卻因防盜鐵窗而無處可到，在驚恐萬分的圍觀者面前活活燒死。受傷的6名住戶其中1人為雷哈丈夫、64歲的森(Bheem Sen)，他因試圖搶救妻子而嚴重燒傷。
雷哈的女婿山迪普表示，自己就住在岳母家附近，當時黛薇逃到陽台上並用手機打電話給他求救，而當他趕到現場時與鄰居拼了命試圖敲開大門進屋搶救，卻不能成功。他懷疑，可能是客廳冰箱電線走火引發火災；不過，消防人員說要下定論還太早，目前已採檢樣本送交檢驗。
除了2人死亡1人嚴重燒傷外，還有5名住戶送醫急救。火災發生後，公寓內的200多名住戶全數遭疏散。
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