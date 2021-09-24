蔡政府昨宣布，台灣將以「台澎金馬特別關稅領域」的名義，申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，民進黨喪權辱國自我矮化，「說好的台灣正名呢」？

王鴻薇昨（23日）在臉書發文表示，過去國民黨執政時，民進黨動不動就拿「中華台北」、「台澎金馬」，來批評國民黨「自我矮化」、「賣台」，沒想到民進黨執政快6年了，竟然還是沿用他們口中喪權辱國的名字，來申請CPTPP。

王鴻薇譏諷，民進黨執政的時候，突然就知道國際現實了，不管是WTO、WHA、奧運、APEC，用「中華台北」、「台澎金馬」，都變得沒問題。前陣子才在力拚駐美代表處「正名」，現在又以「台澎金馬」申請加入CPTPP，難道綠營都不會精神錯亂嗎？

王鴻薇直言，尤其現在輪值主席還是與台灣友好的日本，民進黨怎麼不試著用「台灣」、用「中華民國」來申請呢？以民進黨自己在野時的標準來說，這是賣台啊！

台灣22日遞件申請加入CPTPP，總統蔡英文23日在臉書發文強調，「這是台灣對外經貿戰略的重要目標！遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步」。針對申請名稱用「台澎金馬特別關稅領域」，政院昨天的解釋則是「爭議較小」。