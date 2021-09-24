台灣大哥大威秀門市iPhone 13開賣現場。（黃琮淵攝）

遠傳電信威秀門市iPhone 13開賣現場。（黃琮淵攝）

蘋果新機iPhone 13今天在台灣開賣，五大電信公司將上演拚場秀，中華電信、台灣大哥大考量疫情，將舉辦i Phone登台販售以來首場線上開賣會，這也讓向來為「搖滾區」的信義商圈人氣低迷不少，遠傳、台灣之星、亞太電信則 仍將舉辦實體活動。

中華電信24日線上開賣會將由董事長謝繼茂親自主持，全台500間 指定據點及網路門市同步銷售，針對完成預約登記的果粉，將抽出相當於69950元的最高50倍優惠Hami Point點數，首賣日當天在信義威秀門市排隊的前20位果粉並送出各一台AirPods Pro，現場仍看到許多忠實果粉前往排隊，隊伍綿延數公尺長。

台灣大24日一早8點在全台指定服務據點、網路門市與電商通路同步開賣i13，但基於防疫考量，取消實體排隊首賣活動，改採線上開賣會。雖然現場沒人排隊，但台灣大動員「紙片人」，由贊助的體育選手以人像立牌鏖戰群雄，形成有趣畫面。

電信三雄唯一舉辦實體開賣的遠傳電信，由總經理井琪親自出席，開賣當天並將於遠傳信義威秀門市推出「驚喜大禮包二選一」開賣活動，前50名排隊果粉申辦成功可免費帶走市價超過5000元的大禮包，成為信義商圈人氣最旺的區塊。

台灣之星今年選擇在信義威秀舉行簡單的交機活動，當日限定申辦 門號、手機配件大禮包最低33折，再送買東西商城購物抵用券5000 元。亞太電信24日將在台北三創門市舉辦限量首賣活動，搶得頭香的果粉有機會獨享i13升級1TB容量的優惠。